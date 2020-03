Großes Lob für ehrenamtliche Mitarbeiter

Das Corona-Virus war auch in der Jahreshauptversammlung der Ortsvereinsgruppe Isny des Deutschen Roten Kreuzes am Freitagabend Gesprächsstoff. Wolfgang Dieing, Vorstandsvorsitzender des DRK, nahm dieses Thema zum Anlass, seine Mitglieder zu informieren und zu beruhigen.

„Als Katastrophenmediziner sieht man das alles etwas lockerer“, meinte er und verwies auf die aktuellsten Meldungen des Robert-Koch-Institutes, welche seine Aussagen unterstützten, dass weder Atemschutz noch Panikmache und Hamsterkäufe tatsächlich notwendig seien. „Bester Schutz, und das predige ich seit Jahren, sind immer noch Wasser und Seife“, so Dieing ganz deutlich.

Klaus Hägele, zuständig bei der Stadt Isny für die Vereinsförderung, stellte er die hohe Bedeutung und Wichtigkeit des DRK und auch der anderen Institutionen Freiwillige Feuerwehr und Polizei in den Vordergrund. „Schee, wenn man nichts mit euch zu tun hat, aber wichtig, dass ihr da seid“, brachte er seine Wertschätzung auf den Punkt. Die knapp 6000 Dienststunden, die ehrenamtlich in 2019 alleine von den 58 DRK-Mitgliedern geleistet wurden, belegen den großen Einsatz dieses Vereins. Vielen sei gar nicht bewusst, mit welch großem ehrenamtlichen Engagement die Sanitätsdienste und Helfer vor Ort ihren freizeitlichen Einsatz bringen, stellte Hägele fest. Und so richtete er seinen Dank, stellvertretend für alle Bürger der Stadt, an die knapp 60 Anwesenden im Saal.

Überblick über die Tätigkeiten

Diesen Worten schlossen sich auch Claus Frey, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Isny und der stellvertretende Polizeichef Ulrich Adler an. Besonders die gute Zusammenarbeit bei Einsätzen vor Ort oder auch unterm Jahr, wenn Unterstützung benötigt wird, sei hervorzuheben.

Was innerhalb des DRK über das ganze Jahr hinweg alles geleistet wird, zeigten die Tätigkeitsberichte der einzelnen Abteilungen. Mit sieben Übungsleiterinnen absolvierte Sozialleiterin Hilde Hägele insgesamt 157 Stunden Gymnastik, 82 Stunden Tanz und 45 Stunden aktivierende Hausbesuche. Insgesamt kam der Bereich Sozialarbeit auf eine Gesamtzahl von 1211 geleisteten Stunden in 2019.

Bereitschaftsleiter Thomas Egger gab einen Überblick über die Tätigkeiten aus dem Bereich Bereitschaftsdienst. Diese waren unter anderem unterstützende Sanitätswachdienste bei der Vier-Schanzen-Tournee, dem Viehscheid Oberstaufen, der Allgäuer Festwoche und sogar beim Tag der Sachsen in Riesa. Auch Organisation der vier Blutspendetermine in Isny und Eglofs, bei denen 1105 Blutkonserven weitergegeben werden konnten, fällt in den Tätigkeitsbereich dieser Abteilung.

Besuch beim Rettungshubschrauber Christoph 17

Patrick Dempfle, Leiter des Jugendrotkreuz, bildete mit seinem Bericht über die Aktivitäten im Bereich Nachwuchsförderungen den Abschluss. So konnten im letzten Jahr 30 Kinder und Jugendliche an wöchentlich zwei Gruppenstundenterminen teilnehmen, in denen sie spielerisch und mit viel Spaß das Leben als Sanitäter und die Arbeit beim DRK kennenlernen. „Der Besuch beim Rettungshubschrauber Christoph 17 werden die Kinder wohl nie vergessen“, so Dempfle. 350 von insgesamt 1200 Stunden fielen alleine auf den Einsatz am Weihnachtsmarkt, bei dem die Jugendlichen mit Unterstützung der erwachsenen DRKler an ihrem Stand für Einnahmen von knapp 2500 Euro sorgten.

Freuen durfte sich die Vorstandschaft und alle Mitglieder über das erwirtschaftete Plus, welches das Konto nach dem Neubau vor ein paar Jahren wieder in den grünen Bereich rutschen ließ und für Rücklagen für notwendige Anschaffungen sorgt. Schatzmeisterin Ulrike Dieing wurde entlastet. Ebenso wurde der von Hubert Dieing vorgestellte Haushaltsplan für 2020 genehmigt.

Über die Aktivitäten auf Kreis- und Landesebene informierte Kreisvorstandsvorsitzende Monika Brugger. Insbesondere die Therapiehunde und „Glücksbringer“ erzielten eine große Nachfrage. Personelle Veränderungen auf Landesebene bringen derzeit neuen Schwung in das DRK, welcher auch auf Ortsebene spürbar ist. Gleich sieben neue Mitglieder verstärken seit 2020 das Isnyer DRK.

Mit den Ehrungen schloss Dieing die diesjährige Jahreshauptversammlung. Wobei er in diesem Jahr eine ganz besondere Ehrung vornehmen durfte. Mit den Worten „Bei dir hab ich meinen allerersten Erste-Hilfe-Kurs absolviert“, überreichte er Karl Schmid Urkunde und Abzeichen für 65 Jahre Einsatz beim DRK. Sein Verdienst reichte von Leitungsfunktionen bis hin zum Aufbau der Rumänienhilfe.