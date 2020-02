Großes Interesse am Schnuppernachmittag

Zahlreiche neugierige Viertklässler und ihre Eltern haben am Mittwoch den Schnuppernachmittag der Verbundschule Isny besucht.

Wie die Schule mitteilt, wurden sie in der Mensa durch die Schulleitung begrüßt, umrahmt durch zwei Lieder, die die Gesangsgruppe der Fünftklässler präsentierte. Diese wurden durch die Keyboard- und Cajongruppe begleitet. So lernten die kommenden Fünftklässler schon einmal die verschiedenen Neigungsgruppen im Fach Musik kennen.

Anschließend erkundeten die Viertklässler laut Mitteilung zusammen mit ihren Eltern in kleinen Gruppen die Schule. Im Rahmen einer Schulhausrallye konnten sie die vielfältigen Angebote der einzelnen Fächer entdecken. So konnte man in den Naturwissenschaften Mohrenköpfe explodieren lassen, Stubenfliegen unter dem Mikroskop betrachten sowie einen Stromkreis für eine Klingel zusammenbauen. Bei den Schulsanitätern konnten sich die Kinder in Reanimierung erproben oder sich zeigen lassen, wie ein Druckverband angelegt wird.

Im Fach Französisch wurden Crêpes gebacken. In Deutsch konnten die Viertklässler Märchenrätsel lösen, Videos zu Balladen anschauen oder auf einem Wimmelbild Märchenfiguren suchen. Bei den Mathematikern durften Aufgaben spielerisch gelöst und geometrische Körper nachgebaut werden. Künstlerische Fähigkeiten waren bei der Herstellung von individuellen Schlüsselanhängern aus Schrumpffolie im Fach Kunst gefragt. Wer sich ein Namensschild fräsen oder ein Tangram-Spiel aussägen wollte, war in den Technikräumen richtig. Viele kreative Ideen für eine Upcycling-Tasche oder Einladungskarten für besondere Anlässe sammelten die Viertklässler im Fach AES. Für stimmungsvolle Unterhaltung sorgte die Schulband, die zwei ihrer Titel zum Besten gab.

Wer wollte, konnte sich an den Informationsständen der Schulleitung, SMV, Schulsozialarbeit und dem Förderverein informieren oder mit den Ansprechpartnern für LRS und Inklusion ins Gespräch kommen. Darüber hinaus standen die Lehrkräfte den Besuchern für Fragen zum Unterricht oder dem Unterschied zwischen den beiden Schularten zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.