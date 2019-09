Großes Angebot

Gut besucht war der Kinderkleiderbasar, der vergangenes Wochenende zum zweiten Mal in der Mensa des Schulzentrums stattfand. Viele Familien kamen, um sich umzuschauen und zu kaufen. Das Angebot war groß. Kleider, auch bekannter Marken, für Kinder von null bis 13 Jahren gab es ebenso wie Schuhe und Babyzubehör. Über die Internetseite www.easybasar.de konnten sich Anbieter anmelden. Zehn Prozent des Verkaufspreises behält das Orga-Team ein, um damit gemeinnützige Organisationen, wie die Radio7-Drachenkinder, die Lesewelten Allgäu und das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu unterstützen. Am 16. November findet in Isny ein Spielzeugbasar in Isny statt. Foto: Leander Möller