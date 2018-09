Großer Andrang bei der Ausbildungsbörse

Was mache ich nach der Schule? Welche Ausbildung ist für mich die Richtige? Was soll ich studieren? Fragen wie diese treiben Schülerinnen und Schüler spätestens dann an, wenn sie sich im letzten Jahr ihrer Schulkarriere befinden.

Um ihnen informationstechnisch unter die jungen Arme zu greifen, initiierten am vergangenen Samstag die AOK Bodensee-Oberschwaben, der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragter Matthias Hellmann und die Stadt Isny zum zwölften Mal die Ausbildungsbörse im Kurhaus am Kurpark.

„Wir sind wieder sehr zufrieden mit dem großen Zulauf.“, sagte Bernd Hirlemann von der AOK Isny bereits eine Stunde nach Eröffnung der Messe. So zählten die Veranstalter wieder rund 1000 Besucher, die in drei Börsenstunden im Kurhaus nach Informationen Ausschau hielten und den Austausch mit Arbeitgebern suchten.

47 Unternehmen und Hochschulen aus Isny und Umgebung warben um neue Auszubildende und Studenten. Von Physiotherapie oder Finanzamt, über Erzieherausbildungen und Verwaltung, bis hin zu Steuerrecht und Industrie war alles dabei.

„Ich bin dieses Jahr das erste Mal dabei“, erzählt Johannes Mösle, der bei Dethleffs gerade eine Ausbildung zum Holzmechaniker macht, „Es macht Spaß, anderen Jugendlichen von meinem Job zu erzählen und sie über die vielen Möglichkeiten bei Dethleffs zu informieren.“

Keine Einstellungstests

Genauso zufrieden scheinen die Auszubildenden der Volksbank zu sein. Jörg Wilken, der die jungen Mitarbeiter unterstützt, berichtet davon, wie die Volksbank ihre zukünftigen Azubis auswählt: „Wir machen keine Einstellungstests. Uns ist beim Nachwuchs in erster Linie wichtig, dass er oder sie zu unserer Bank passt und dass die Persönlichkeit stimmt.“

Ein breites Berufsspektrum

Eine völlig andere Branche als Handwerk oder Finanzwesen konnten die Besucher bei der Leutkircher Firma Milei kennenlernen. Das Unternehmen stellt Milchpulver her und bildet in den Bereichen Milchtechnologe und Milchwirtschaftlicher Laborant aus. Interesse an Physik, Chemie und Mathematik sind hier die besten Voraussetzungen.

Werbung für sich machten auch Bundespolizei und Bundeswehr. Es gehe „nicht nur ums Schießen und Kämpfen“, betont Andra Häcker „Man muss Köpfchen haben und wissen, was Disziplin bedeutet. Außerdem bieten wir auch viele Verwaltungsberufe oder medizinische Ausbildungen an.“

Neugierig und interessiert seien die Börsenbesucher – diesen Eindruck haben viele der Aussteller, so auch die beiden Mitarbeiter der Agentur für Arbeit. Michael Traub und Jürgen Scharinger sind jedes Jahr in den Isnyer Schulen unterwegs und versuchen, den Schülerinnen und Schülern die Berufswelt näherzubringen. „Immer mehr Jugendliche brechen ihre Ausbildung ab, weil sie nicht intensiv genug geforscht haben, welcher Job zu ihnen passen könnte. Sie werden von Freunden, Eltern und Medien beeinflusst und merken dann irgendwann, dass sie an ihrer Ausbildungsstelle falsch sind. Auch, wenn es so weit gekommen ist, helfen wir gerne und suchen mit ihnen zusammen den besten Weg in eine erfolgreiche Zukunft.“

Die Ausbildungsbörse in Isny ist eine Möglichkeit, es gar nicht so weit kommen zu lassen, sondern sich im Vorfeld eingehend zu informieren und die persönlichen Wünsche mit den Angeboten der Unternehmen abzugleichen.