Ortschaftsräte, Vereinsvorstände, Kindergarten, Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Familienmitglieder der Mayers und die Musikkapelle verabschiedeten kürzlich ihren beliebten Ortsvorsteher Franz Mayer in den Ruhestand.

Genug ist genug: Wer 40 Jahre in der Kommunalverwaltung der Ortschaft mit 1400 Einwohnern, auf 30 Weiler und Höfe verteilt, an vorderster Front gewirkt hat, 35 Jahre davon als Ortsvorsteher, der darf den Stab der Verantwortung weitergeben.

Bürgermeister Rainer Magenreuter sagte in einem Grußwort, dass er in Großholzleute nie hatte korrigierend eingreifen müssen. Franz Mayer hätte den Kopf hingehalten und alles zum Guten geregelt. Das Stadtoberhaupt zählte die schier unendliche Liste dessen auf, was in diesen 35 beziehungsweise 40 Jahre bewegt und aufgebaut wurde: „Für ihre Leistungen überreichen wir ihnen die Ehrenmedaille der Stadt Isny.“

Kindergartenleiterin Bärbel Egger bezeugte: „mir hond gut gschirret mitanand.“ Sie erzählte, dass die Kinder an Fastnet das Rathaus gestürmt und den Franz an seinen Stuhl gefesselt hätten. Er sei erst wieder freigelassen worden, als er versprochen hätte, jedes der Kinder mit einem Eis zu beschenken.

Alexander Ihler sprach in Vertretung der Vereinsvorstände. Kriegerverein, Stöpselclub, KSC, Musikkapelle, Kapellenverein, Feuerwehr, Trachtenverein, Landfrauen und für zwei Schützenvereine: „Der Franz war für uns ein offener, ehrlicher Ansprechpartner, immer selber dabei und mitten drin.“

Nachfolger Rainer Leuchtle ging in seinem Rückblick mehr auf den Menschen Franz Meyer ein. Seine Devise sei gewesen: was wir machen, machen wir richtig und immer im Sinne der ganzen Ortschaft. Eine zweite gute Charaktereigenschaft sei, dass er nie verzweifelte. Zum Beispiel bei der B12-Umfahrung. Immerhin sei man nun in den vordinglichen Bedarf der Verkehrswegeplanung des Bundes aufgenommen. In den Nachsitzungen seien die Hintergründe der verschiedenen Meinungen und Positionen auf den Tisch gekommen – wahre Politik, die Dinge in Bewegung brachte und immer das Vertrauen gestärkt hat.

In Zukunft werde er sich wohl mehr Zeit nehmen für seine Familie und die drei Enkelkinder, so Mayer. Aber seine zweite Heimat würden vermutlich seine Vereine, seine Ehrenämter und sein Wald beim Holzmachen sein. In seinem Schlusswort dankte der scheidende Ortsvorsitzende den Vielen, die ihn begleitet, unterstützt und ertragen haben. Er frage sich selbst, woher er eigentlich die Kraft nahm und zitiert Reinhold Messner: „Meine Kraft schöpfe ich aus meinen Ideen für die Zukunft, nicht aus den Leistungen, die hinter uns liegen.“ Er zeigte sich überzeugt, dass er keine größeren unerledigten Baustellen hinterlässt und wünschte Rainer Leuchtle Gottes Segen und eine glückliche Hand für sein Tun.