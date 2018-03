Großer Ärger über Brandstiftung am Funkenmaterial

Große Verärgerung bei den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Isny: In der Nacht zum Samstag, 17. Februar, haben Unbekannte einige Holzpalletten mutwillig angezündet, die für das Funkenfeuer am Sonntagabend bereits am Ende der Stichstraße Am Angelehof gelagert worden waren. Sie brannten restlos nieder.

„Die paar Palletten können wir verschmerzen, aber der Schaden am Straßenaspalt ist mehr als ärgerlich“, sagte Feuerwehrmann Andreas Angele am Sonntagmorgen gegenüber der SZ, während über 20 Helfer weiteres angeliefertes Brennmaterial abluden und aufschichteten. Angele stellte das Areal für den Funken zur Verfügung, die beschädigte Straße gehört zu seinem Grund.

Den Schaden am Straßenbelag schätzt die Feuerwehr auf etwa 10 000 Euro. Erste Zeugenaussagen deuten demnach darauf hin, dass das Feuer kurz vor 1 Uhr nachts gelegt worden sein muss. Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny entgegen, Telefon 07562 / 976550.