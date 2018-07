Große und kleine Piloten im Isnyer Rotmoos

Alle Jahre wieder lockt Heidis berühmter Kartoffelsalat Piloten und Gäste von nah und fern ins Allgäu: Denn der ist weithin berühmt, wenn kommendes Wochenende auf dem Flugplatz im Rotmoos wieder die Isnyer Flugtage stattfinden, zu dem und die Isnyer Segelflieger zahlreiche Besucher auf dem Land- und Luftweg erwarten.

Am Samstag, 21. Juli, startet die Luftsportgruppe Isny mit dem Kinderfliegen im Rahmen des Ferienprogramms. Einheimische Kinder und auch Kinder, die zusammen mit ihren Familien in oder um Isny herum Ferien machen, können sich im Büro für Tourismus von Isny Marketing im Kurhaus für einen Flug mit dem Segelflieger anmelden. Nach einem rasanten Start mit der Seilwinde ist es ein schönes Gefühl, wie ein Vogel über Isny zu schweben und die Stadt von oben zu bewundern, heißt es in der Einladung.

Am Sonntag, 22. Juli, findet um 10.30 Uhr der Feldgottesdienst mit dem beliebten Chor „Vivente“ in der neuen Segelflughalle statt. Anschließend zeigt die Luftsportgruppe ein umfangreiches Programm mit Segelkunstflug, Motorkunstflug, Modellflugvorführungen, Rundflugmöglichkeiten und dem „Fly-In“, dem Einschweben vieler über lange Jahre immer wiederkommender Piloten.

Für das leibliche Wohl ist laut der Veranstalter bestens gesorgt – nicht nur mit Kartoffelsalat. Auch die Unterhaltung der kleinen Gäste kommt nicht zu kurz – beim Fliegerbasteln und an der Hüpfburg.