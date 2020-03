Große Solidarität und Hilfsbereitschaft in Isny

Schon mehr als 40 Mutmacher für Isny haben sich binnen einer Woche bei der Isnyer Mutmacherinitiative gemeldet. Ingrid Gebhardt von der Nachbarschafthilfe Isny zeigt sich sehr angetan über die große Hilfsbereitschaft angesichts der Corona-Krise, deren Ausmaße im Moment noch nicht zu überblicken sind. „Wir sind so gut es uns möglich ist, gewappnet, sollte die die Corona-Krise sich weiter ausbreiten“, heißt es in einer Mitteilung der Mutacherinitiative.

In der letzten Woche hat die Mutmacherinitiative laut Mitteilung mit der Anlaufstelle für Senioren „Herz und Gemüt" eine weitere Plattform gewonnen. So können Hilfegesuche sowie Unterstützungsangebote bei gleich drei „Hotlines“ entgegen genommen werden. Bei allen drei Kontaktstellen sind auch Anrufbeantworter geschaltet, so dass Hilfen oft innerhalb kürzester Zeit organisiert sind. „Das Tempo und die Art und Weise wie sich die evangelische und katholische Kirchengemeinde/Seelsorgeeinheit, die Nachbarschaftshilfe Isny, „Herz und Gemüt" und auch der Stadtseniorenrat zusammengefunden haben, ist beachtlich“, betont Diakon Jochen Rimmele. Auch die Vernetzung zur Facebook-Initiative We-care-Isny funktioniert. Hier stehen weitere rund 20 Unterstützer bereit. „Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, auch wenn man sich erst kurze Zeit kennt, geschieht reibungslos, unkompliziert und macht viel Freude. Da wächst was zusammen." So beschreibt es Petra Anna Dröber von der Anlaufstelle für Senioren „Herz & Gemüt".

Die Verantwortlichen von Mutmacher rufen vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen dazu auf, den Einkaufsservice zu nutzen. Diakon Jochen Rimmele mahnt: „Für Risikogruppen ist eine Infizierung absolut lebensbedrohlich und bei Erkrankung eine schwere Bürde für Lebenspartner sowie das Gesundheitssystem. Trotzdem nehmen wir wahr, dass sich immer noch viele vor allem ältere Menschen oft unnötig Gefahrensituationen aussetzen.“

Bisher haben laut Mitteilung rund zehn Personen den Einkaufsservice in Anspruch genommen. Zum einen heißt das, dass die Nachbarschaftshilfe im direkten persönlichen Umfeld von Betroffenen und Risikogruppen sehr gut funktioniert. Das ist sehr erfreulich. Zum anderen zeigt es aber auch, dass es hier einer weiteren Sensibilisierung bedarf.

Sollte sich die Situation in den nächsten Wochen zuspitzen haben die Verantwortlichen von Mutmacher auch den Sozialstationen in Isny ihre Hilfe angeboten, damit diese sich im Notfall voll und ganz den Menschen widmen können.

Der Mutmacherinitiative ist dabei wichtig zu betonen, dass sie in keinster Weise eine Konkurrenz zu bisher professionell und kostenpflichtig angebotenen Einkaufsdienstleistungen von Nachbarschaftshilfe und Sozialstationen darstellt. Die Initiative will dann zur Stelle sein, wenn sich die Situation in der Betreuung von Kranken und Alten zuspitzen sollte, heißt es in der Mitteilung.

Kontakt

Die Mutmacher für Isny sind wie folgt erreichbar:

Isnyer Nachbarschaftshilfe: Montag bis Freitag von 8.30- 13 Uhr sowie Dienstag noch zusätzlich bis 16 Uhr. Telefon 07562/ 3151.

Katholisches Pfarrbüro: In der Regel von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr, Montag/Dienstag/Donnerstag von 14 bis 16 Uhr telefonisch erreichbar, Telefon: 07562 / 97110.

Herz und Gemüt: Montag 10 bis 16 Uhr, Diensatg & Donnerstag: 9 bis 16.30 Uhr, Telefon: 07562 / 905747

Facebook Initiative: We-care-Isny: Auf Facebook oder we-care-isny@gmx.de

Weitere Infos: www.isny.de/corona, www.isny-katholisch.de, www.isny-evangelisch.de