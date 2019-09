Greta Thunberg hat in Isny Vorgänger und Nachfolger

Das ökologische Anliegen, Umwelt und Klima zu schützen, sei in Isny schon seit einer Generation im Hintergrund immer dabei, hat sich Bürgermeister Rainer Magenreuter bei seiner Begrüßung der rund 60 interessierten Mitbürger im großen Sitzungssaal des Rathauses überzeugt gezeigt. Er war bei der Infoveranstaltung zu Ökologie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energieverbrauch sehr erfreut darüber, dass sich immer mehr Menschen um die Zukunft unseres gemeinsamen Planeten Erde sorgen, ihre Ideen einbringen und persönliches Engagement zeigen, im Anliegen und Ziel „Freie Energiestadt Isny“ zu werden.

Seit 1990 aktiv

Hellen Maus versuchte in ihrer Präsentation darzulegen, dass Greta Thunberg, die junge schwedische Aktivistin, in Isny durchaus Vorgänger hatte, die sich seit 1990 bereits mit ökologischen Fragen bezüglich Verkehr, Stadtplanung, Wasser und der Ozonproblematik beschäftigt haben – und damit mit dem verantwortlichen Umgang der anvertrauten Natur und den endlichen Ressourcen.

Zehn Jahre später formierte sich der Arbeitskreis Energie, der sich vor allem dem Thema Photovoltaik zugewandt hatte. Mit der Beratung durch Klimaforscher Professor Klaus Pfeilsticker sei die Energiequelle Bioenergie in den Fokus genommen worden. Er hat auch ein umfassendes, wissenschaftlich begründetes Energiekonzept für Isny vorgelegt. Es besagt, dass es dringend der Treibhausgas-Reduzierung bedürfe, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Dem könne am schnellsten mit dem Aufbau einer regenerativen Energieversorgung entgegengewirkt werden. Isny könne energieautark werden mit dem Potenzial an regenerativer Energie, die die Allgäuer Landschaft hergibt, so Pfeilsticker. Daraufhin wurde der Verein Regionales Energieforum mit dem Vorsitzenden Manfred Behrning gegründet, um Personen zusammenzubringen, die am Ziel der regenerativen Energieversorgung mitwirken, sich engagieren und auch die Öffentlichkeit mitnehmen.

2009 ist die Stadt dem Zertifizierungsverfahren European-Energy-Award beigetreten und erreichte Goldstatus. Außerdem wurde die Freie Energiegenossenschaft Isny (Fegi) gegründet, damit sich möglichst viele Personen an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energie als Beitrag zum Klimaschutz beteiligen, informierte Hellen Maus weiter: PV-Anlagen wurden installiert. Auch die Bio-Energie wurde zur Planung und Aufbau eines Hackschnitzel-Heizwerks einschließlich Nahwärmenetz gegründet. Schüler waren als Energieberater unterwegs in den Häusern. Fegi beteiligte sich an einem Windkraftpark im Hunsrück. Die Häuser im Baugebiet Mittelösch werden mit einem quartierbezogenen Nahwärmenetz mit Wärmeenergie vor allem aus Abwärme versorgt.

Ziel: „Freie Energiestadt Isny“

Greta Thunberg hat vor allem die junge Generation wachgerüttelt, und durch die „Fridays for Future“-Bewegung mehren sich engagierte Nachfolger – auch in Isny. Das zeigte die rege Beteiligung im Rathaus, vor allem aber die vielen weiterführenden Beiträge, Fragen und Anträge. Wie Puzzleteile fügen sie sich zusammen zu einem Bild, um Schritt für Schritt eine „Freie Energiestadt Isny“ zu erreichen: So bezog sich beispielsweise ein Fragenkreis auf die energetische Sanierung bestehender Gebäude, auf Anstöße und Empfehlungen zu sparsamen, modernen Heizungen und Beleuchtung wie auch verpflichtenden Vorgaben bei Neubauten. Bezüglich einer verantwortungsbewussten Mobilität wurden Mitfahrbänkle, Mitfahr-App, Lasten-E-Bikes statt Autos diskutiert. Blumenwiesen-Freunde könnten sich zusammentun zum Erfahrungsaustausch, könnten sich gegenseitig mit ihren Gerätschaften (Motor-Hacken) unterstützen und auch nach brach liegenden, geeigneten Grundstücke suchen.

Auch den „ökologischen und finanziellen Wahnsinn“ des Silvesterfeuerwerks wollen die Beteiligten angesichts des Hungers auf der Welt und der Treibhausgasemissionen mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken.

„Weitere konstruktive Beiträge sind erwünscht, werden gesammelt, in Themenbereiche strukturiert und in einem nächsten gemeinsamen Treffen im Oktober konkret weiterbearbeitet“, fügte Hellen Maus abschließend hinzu. Sie informierte auch darüber, dass die „Initiative Klimaschutz Isny“ um Jörg Lausch mit lokalen Veranstaltungen vom 20. bis 22. September an den weltweit ausgerufenen Aktionstagen für mehr Klimaschutz teilnimmt.