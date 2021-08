Graffiti-Workshop in Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Graffiti-Workshop im Rahmen des Ferienprogramms Isny fand am ersten Tag an der legalen Graffiti-Wand neben dem Kino und am zweiten Tag auf dem Skateplatz statt. Am ersten Tag nahmen 13, am zweiten 15 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren daran teil. Sowohl die Durchführung als auch das Ergebnis ist als voller Erfolg zu werten, die Gruppe hatte viel Spaß und jeder konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen. Finanziert wurde der Workshop maßgeblich vom Jugendfonds „Demokratie leben“, organisiert von dem mobilen Jugendarbeiter Michael Fischer, angeleitet vom Grafik-Designer und langjährigem Sprayer Christian Hopfner aus Dornbirn alias „Fifty“ und begleitet von der Künstlerin und Kunsttherapeutin Lucia Thanner aus Isny.