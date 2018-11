Grüne Liste zur Gemeinderatswahl in Isny?

Kommt zur Kommunalwahl 2019 auch in Isny eine grüne oder grün-nahe Liste als Angebot für Wähler zustande? Um dies auszuloten, haben sich am vergangenen Freitag auf Einladung des Kreisvorstandes von Bündnis 90/Die Grünen im Schwarzen Adler Interessierte aus dem Kreisgebiet zu einem ersten, engagiert geführten Vorgespräch getroffen, teilen die Grünen mit. Fazit: In einer öffentlichen Versammlung am Donnerstag, 13. Dezember, soll dies entschieden werden.

Hedi Hahn aus Isny erklärte, dass nur dann, wenn eine gesunde Basis für dieses Vorhaben gelegt sei, es in die Tat umgesetzt werden könne. Sie machte aber auch deutlich, dass im Isnyer Gemeinderat die grüne Stimme bisher schmerzlich fehle. Die Vorstandsmitglieder Ruth Groseker und Kay Friedrich sowie die grünen Kreisräte Heinz Strubel und Siegfried Spangenberg sagten ihre volle Unterstützung zu, das Isnyer Neumitglied Karl-Heinz Hekler versprach, die Organisation vor Ort in die Hand zu nehmen.

Zum offiziellen und öffentlichen Startschuss seien alle Isnyer Bürger eingeladen, die Interesse daran haben, dass ab dem kommendem Jahr auch eine grün-offene oder grün-alternative Fraktion die Entscheidungen im Stadtrat mitprägt. Dies entscheide sich letztlich an der Anzahl der Frauen und Männer, die zur Kandidatur bereit seien. Aus Argenbühl erklärten sich Simone Kern und Lutz Michael vorab bereit, sich dieser Wahl zu stellen. Für diese Liste benötigt Bündnis 90/Die Grünen insgesamt sechs Kandidaten. Auch darüber soll am 13. Dezember eine Vorentscheidung fallen.