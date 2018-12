„Grüne Liste“ für den Isnyer Gemeinderat geplant

Die Kommunalwahl 2019 beginnt, in Isny ihre Schatten vorauszuwerfen: Während die drei derzeitigen Fraktionen im Gemeinderat – CDU, Freie Wähler und SPD – noch hinter den Kulissen auf der Suche nach Kandidaten sind, lädt der Kreisverband Wangen von „Bündnis 90/Die Grünen“ am Donnerstag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr zu einem Informationsabend ins „Hotel Bären“ ein. Kreisverbandsvorstand Kay Friedrich schreibt dazu in einer Pressemitteilung: „Es sollen Vorbereitungen getroffen werden, um im kommenden Januar eine – wie auch immer genannte – grüne Liste für die Gemeinderatswahl im Mai aufstellen zu können.“

Bereits im November hatte es ein erstes Treffen von grün-nahen Isnyern und Argenbühlern gegeben (SZ berichtete). Nun seien „alle eingeladen, denen die grünen Themen in Isny in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind und die deswegen mithelfen möchten, dies aktiv zu ändern“, heißt es in der Einladung weiter. Ein grünes Parteibuch sei „nicht notwendig, wichtig sollte ein Interesse an grünen Themen sein und, diese in die Kommunalpolitik zu tragen“.

Auch für die Wahlen zum Kreistag, die zeitgleich mit den Gemeinderatswahlen am 26. Mai 2019 abgehalten werden, stünden „bereits Bürger für den Wahlkreis Isny/Argenbühl bereit“, Interessierte auch für diese Liste seien am Donnerstag im „Bären“ willkommen, betont Friedrich abschließend.