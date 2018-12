Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 schicken Bündnis 90/Die Grünen im Wahlbezirk Isny/Argenbühl sechs Kandidaten ins Rennen um die vier Sitze im Kreistag. Außerdem plant die Partei, am 10. Januar 2019 einen Isnyer Ortsverband ins Leben zu rufen. Innerhalb des Kreisverbands Wangen gibt es bisher nur den in Bad Waldsee, wie Vorstandssprecher Kay Friedrich am Donnerstag bei einer Info-Veranstaltung im „Hotel Bären“ in Isny berichtete.

Vier Isnyer und zwei Argenbühler erklärten sich bereit, für die Kreistagswahl zu kandidieren. Die Reihenfolge der Namensnennung entspricht dem Listenplatz: Dorothée Natalis und Harald Strittmatter (beide Isny), Simone Kern (Argenbühl-Schnaidt) und Lutz Michael (Eisenharz), sowie Beatrice Schmidt und Ingo Zenth (ebenfalls zwei Isnyer). Einzig Landschaftsarchitektin Kern war schon vor fünf Jahren für die „Grünen“ bei der Kreistagswahl angetreten, die fünf anderen sind Politik-Neulinge. Die endgültige Nominierung aller „Grünen“-Kandidaten für die zehn Wahlbezirke im Landkreis Ravensburg ist terminiert für den 5. Februar 2019 in Kißlegg im Gasthof „Ochsen“.

Über die Modalitäten der Wahlen zum Kreistag klärten im „Bären“ zwei grüne Kreisräte auf: Siegfried Spangenberg aus Wangen, Parteimitglied seit 1981, der dem Gremium seit 1984 angehört, im Alter von 80 Jahren aber nicht mehr kandidieren wolle, wie er erklärte. Seinen potenziellen Nachfolgern sagte er bis Mai 2019 gleichwohl seine Unterstützung zu. Außerdem schaute der Leutkircher Kreisrat Heinz Strubel „als Gast“ vorbei. Er wolle einerseits wissen, welche „grünen“ Themen in Isny diskutiert werden, andererseits die Gekommenen auch zum Engagement ermutigen, weil sich „die Dummen immer gegen die Natur melden“, sagte Strubel.

Die Runde im Bären umfasste rund 20 Personen. Kreisverbandssprecher Friedrich erklärte, bei der Anfahrt nach Isny seien seine „Erwartungen eher niedriger“ gewesen, was unterm Strich herausgekommen sei, habe ihn indes „wahnsinnig überrascht“. Das bezog er nicht nur auf die Kreistagskandidaten, sondern auch auf die 17 Personen, die eine Absichtserklärung unterschrieben, die Gründung eines Ortsverbands zu unterstützen. Die Liste kam vor allem zustande auf Drängen von Karlheinz Hekler: „Was du heute kannst besorgen...“ – Mit der Gründung des Ortsverbandes soll auch eine „grün-offene“ Kandidatenliste für die Wahlen zum Isnyer Gemeinderat am 26. Mai 2019 aufgestellt werden.

Spangenberg und Friedrich fragten in einer Vorstellungsrunde „grüne Sachthemen“ ab, die zum Besuch des Infoabends animiert hätten. Das Spektrum unter anderem: „Umwelt und Soziales“ (Hekler), „politische Neuorientierung“ (Jörg Lausch und Ute Trzinski, aus Hamburg nach Isny gezogene Ex-SPD-Mitglieder), Mitarbeit in einem wieder entstehenden Ortsverband (Claudia Müller), „Demokratie von unten“ und aktive Bürgerbeteiligung (Petra und Christoph Eyssel), dass es nicht reiche, „sich zu beklagen, was in unserer unruhigen Welt passiert (Martin Hermann), „menschenfreundlicher Verkehr“ (Robert Blaser-Sziede), „nachhaltige Mobilität, Gestaltung der Stadt für Kinder und Senioren, Bebauung, Infrastruktur“ (Katharina Schrade), Verhinderung der „Landrover“-Strecke am Bühlberg (Hedy Hahn) oder schlichte „Neugier“ (Beatrice Schmidt, Ingo Zenth).

Grundschulrektor Harald Strittmatter sagte, er sei gekommen, weil er keine Unterstützung finde für den Wunsch „der gesamten Schulgemeinschaft, dass wir nicht zurück sollten“, die Interimsunterbringung der Grundschule im Siloah sei „eine hervorragende und nachhaltige Lösung, auch aus Sicht der Eltern“.

In der Stadtverwaltung finde dieses Anliegen, das die Baukosten im neuen Schulzentrum senken könnte, keine Resonanz. Auch im Gemeinderat gebe es „keine Fraktion – deshalb suche ich mir eine“, begründete Strittmatter sein Kommen. An eine Kandidatur für den Kreistag dachte er da noch nicht. Seine Bereitschaft ermöglichte aber schlussendlich überhaupt das Zustandekommen der Liste.