Gourmetwanderung bei Isny hat noch Plätze frei

Bei der Gourmetwanderung in Isny gibt’s „Futter für die Sinne“. Zwischen Wiesen, Störchen und rätselhaften Geschichten schmeckt das Allgäu nach geselliger Gastlichkeit. Beste Aussichten und herzliche Gastronomen machen die Wanderung perfekt, heißt e sin der Ankündigung. Auf zehn Kilometern sorgen vier sehr gute Küchen und eine Gästeführerin für eine Route des guten Geschmacks. Einmal im Monat lädt Isny im Allgäu zur „Gourmetwanderung“ ein – eine Tour von Station zu Station durch einzigartige Naturräume direkt vor den Toren der Stadt. Die Wanderung findet von Mai bis Oktober immer am 2. Samstag im Monat statt. Die nächsten Termine sind am 14. August, am 11. September und am 9. Oktober jeweils von 9.30 Uhr bis circa 17 Uhr. Sondertermine sind möglich. Es sind noch Plätze für den August Termin buchbar. Weitere Infos im Internet unter www.isny.de/gourmetwanderung oder bei der Isny Info unter Telefon 07562 / 999 90 50.