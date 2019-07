„Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geboren werden, und sterben, pflanzen und ausreißen, weinen und lachen, klagen und tanzen, suchen und verlieren, lieben und hassen, streiten und Frieden machen“, solches wurde aus der Bibel vorgelesen.

Man müsste an diesem schönen Festtag der katholischen und evangelischen Gemeinden in Isny noch hinzufügen: Sonnenschein hat seine Zeit, Regen hat seine Zeit. Denn am frühen Vormittag hat es noch in Strömen geregnet, von Festbeginn dann bis pünktlich zum Festende schien die Sonne – und danach zog ein Gewitter über die Stadt. Das bunte Gemeindefest wurde nicht nur durch das schöne Wetter, sondern durch Kreativität und Organisationstalent des Vorbereitungsteams um Kurt Grillenberger und Josef Pferdt zu einem wahren Geschenk. Die Kirchenchöre beider Gemeinden sangen gemeinsam unter Leitung von Christina Dürr und Regina Katein. Erzieherinnen von St. Georg und Kinderhaus luden zum Spielen und Malen ein. Im Untergeschoss schlüpften im Brutkasten Küken aus dem Ei. Ute Hertfelder las aus ihrem Kinderbuch. Alisa Heutmann und Beatrice Schmidt verzauberten mit gediegener Unterhaltungsmusik.

Der katholische Pfarrer Edgar Jans und sein evangelischer Kollege Dietrich Oehring versuchten in einer Dialogpredigt dem Geheimnis der Zeit auf die Spur zu kommen. Sie beklagten, dass die Zeit so schnell dahineilt und dass man geneigt sei immer mehr hineinzupacken. Einer zitierte das afrikanische Sprichwort: Gott hat die Zeit gemacht, die Europäer die Uhren.

Aus der Zeit ihres Studiums würden sie sich noch knapp erinnern, dass es im Griechischen zwei Worte für die Zeit gäbe: „chronos“ für die dahinfließende Zeit und „kairos“ für den richtigen Zeitpunkt. Die beiden wurden sich einig, dass man die dahinfließende Zeit klug einteilen, weise nützen und auch Ruhephasen einbauen müsse, damit sich Leib und Seele erholen können. Es gäbe aber auch für manche Dinge den kairos, die Jetzt-Zeit, die man nicht aufschieben dürfe. Der kairos sei im langen Strom der Zeit eben eine ganz Besondere, der man alle Kraft und Aufmerksamkeit schenken müsse.

Nach Gottesdienst mit ganz besonderen Preisen aus den eigenen Reihen: eine ganz private Stadtführung mit Johanna Schanbacher, eine Orgelbauführung mit Josef Pferdt, eine Handy-Reparatur durch Hermann Textor oder Kaffeetrinken mit Jochen Rimmele.

Die einander frotzelnden Kirchtürme St. Joseph in der Vorstadt (Josef Pferdt) und der evangelischen Lukaskirche in Neutrauchburg (Kurt Grillenberger) nahmen sich dieses Jahr gegenseitig aufs Korn. Jedenfalls wundert sich Luke (Lukaskirche), dass der Sepp (St. Joseph) seit Jahren im Korsett (Gerüst) dahinsiecht. Und außerdem hätte ja der Sepp Generationen gebraucht, bis er sich endlich ökumenisch geöffnet und die Wüstgläubigen auf seinem Friedhof auch zugelassen hätte. Sepp trieb seinen Spott darüber, dass die Pfarrwohnung des Klinikseelsorgers in Neutrauchburg nach einem halben Jahr Leerstand noch immer nicht frisch gestrichen ist, damit der Neue – übrigens sei es ein echter Schwabe – einziehen kann. Er hätte auch erfahren, dass bereits gemunkelt wird, dass die Evangelischen mittlerweile Kopfgeld, also eine Belohnung anbieten müssen, dass sich zur Wahl für den Kirchengemeinderat überhaupt noch jemand aufstellen lässt....