Gospelchor singt für guten Zweck

Ein Auftakt sollte es sein vor dem großen Einweihungsfest des Neubaus St. Franziskus am 29. April, dem gemeinsamen Altenhilfezentrum der Katholischen Gesamtkirchengemeinde in der Kastellstraße – jetzt Heimat für rund 60 Senioren in der Dauerpflege und einigen Tagespflegegästen.

Der Gospelchor Frauenzell unter Leitung von Rita Kösel präsentierte gemeinsam mit der evangelischen Kantorin an der Orgel und dem Isnyer Profi-Trompeter Rafael Ohmayer ein Benefizkonzert zur (kleinen) Mitfinanzierung der neuen Seniorenheimat. Insbesondere die Kosten für die Kapelle und für die neue Küche seien noch ungedeckt und deshalb sei man für jegliche Spendeneingänge dankbar, so erwähnt der Kirchenpfleger Frank Höfle immer wieder.

Der Gospelchor präsentierte Gospels, Spirituals und Popsongs, eingängige, längs bekannte und auch Neues aus seinem Repertoire. Organistin Christina Dürr und Startrompeter Rafael Ohmayer gaben dem Konzert die besondere, einfühlsame, hochkarätige Note mit Kompositionen aus Klassik und Moderne. „Wir waren ganz bewegt und glücklich bei diesem wohltuenden Konzert“, betonen einige hinterher. Auch die Moderatorin hätte mit ihren kurzen, prägnanten Ansagen dazu beigetragen, dass Melodien und das Evangelium in den Herzen der Zuhörer ankam. Gemeinsam mit der Besuchergemeinde wurde am Schluss ein kirchliches Pfingstlied gesungen. „Wo der Geist Gottes wehe, erwachse sogar Heil in größten Nöten… und es werde etwas vom Reich Gottes lebendig“, so heißt es im Lied. Dass es so geschehe, das war auch Wunsch und Bitte von Pfarrer Edgar Jans für die neue Seniorenheimat.