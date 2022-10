Goldener Herbst im Engadin und Bergell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Drei Tage waren 14 Wanderbegeisterte der Sektion Isny des DAV im Bergell und Engadin zu herbstlichen Wanderungen unterwegs. Die Gruppe unter Leitung von Uli Endras machte am ersten Tag wetterbedingt nur eine kleine Tour von Promontogno nach Soglio, dabei begegneten uns viele Feuersalamander.

Am nächsten Tag ging es zuerst mit dem Linienbus nach Casaccia, von dort auf den Panoramaweg Richtung Soglio. Lange war das laute Rauschen der hochwasserführenden Mera der Begleiter, dann zeigte sich der bunte Laubwald in der Sonne mit allen Farben. Je näher die Gruppe Richtung Soglio kam, desto mehr kamen die frisch verschneiten Berge der Bondasca zum Vorschein. Die Gipfel der Scioragruppe, der Pizzo Cengalo und der Pizzo Badile waren wunderschöne Fotomotive, an denen man sich kaum sattsehen konnte.

Vom Bergdorf Soglio mit seinen engen Gassen und gneisgedeckten Dächern waren alle begeistert. Nach einer Stärkung ging es vorbei an alten Maronibäumen hinab nach Promontogno. Am letzten Tag war der Start der Wanderung bei Brail im Unterengadin und führte durch Hochweiden hinauf zum Höhenweg Richtung Zernez. Dabei konnte die Gruppe die Ausblicke durch die lichten, goldenen Lärchenwälder genießen.