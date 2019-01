Gleiche Chancen auf frühe Bildung für alle Kinder

Sara Finus-Hege ist in Isny als pädagogische Fachkraft verantwortlich für das Bundesprogramm „Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“, das im April 2017 gestartet war. In dessen Rahmen wurden und werden im Landkreis Ravensburg Angebote entwickelt. Was in Isny seither passiert ist, darüber informiert die Stadtverwaltung nun in einer ausführlichen Pressemitteilung:

Balancieren, hüpfen, klettern, schaukeln – im Bewegungsraum des Kindergartens Felderhalde turnt eine fröhliche kleine Gruppe, „Zirkus“ ist das Motto. Sara Finus-Hege leitet sanft an, greift ein, wenn es zu wild wird und sorgt dafür, dass jedes Kind an die Reihe kommt. Die einzelnen Stationen auf dem Parcours darf jedes Kind machen, so gut es kann.

Dass hier vorwiegend Kinder mit Migrationshintergrund gemeinsam spielen, fällt nicht auf, es wird nur Deutsch gesprochen. Herkunft oder Hautfarbe interessiert die Kleinen nicht. Im Laufe der Stunde wird die Kreativität der Kinder sichtlich geweckt. Ein umgedrehter Kasten wird zum Rettungsboot, ein Balken zur Wippe und die Balancierbank zur Schaukel.

Diese psychomotorische Spielstunde ist ein Baustein des Projekts „Kita-Einstieg“, heißt es im Pressetext. „Alle Kinder sollen die gleichen Chancen auf frühe Bildung haben, unabhängig von Herkunft, finanzieller Situation der Eltern oder Nationalität.“ Dafür setze sich der Landkreis Ravensburg mit dem Bundesprogramm im Rücken ein.

Im Jugendamt Ravensburg sei eine Netzwerk- und Koordinierungsstelle geschaffen worden, die vier pädagogische Fachkräfte in Isny sowie Wangen, Bad Waldsee und Ravensburg steuert und vernetzt. Über frühpädagogische Angebote, Beratung und Begleitung von Eltern und Kindern, solle der Zugang zur frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung ermöglicht werden. „Es geht hier auch nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete, das Projekt richtet sich an alle Familien, die Bedarf haben. Denn jedes Kind soll die Chance auf Bildung haben“, betont die Stadtverwaltung.

In Isny gebe es verschiedene frühpädagogische Angebote, auch eine Krabbelgruppe. „Wir wollen Brücken bauen ins Elternhaus, wenn die Kleinen noch nicht in der Kita sind“, wird Sarah Finus-Hege zitiert. Für Mütter sei das gleichzeitig eine gute Gelegenheit, Anschluss zu finden oder sich über Erziehungsfragen auszutauschen.

Die Begleitung von Familien gehöre ebenso zum Angebot, etwa bei einem Eingliederungshilfeantrag (bei Entwicklungsverzögerungen eines Kindes). Das sei eine Möglichkeit, die vielen nicht bekannt ist, schreibt die Stadt.

Im Programm auch geplant sind im Januar im Kindergarten Felderhalde und im Familienzentrum St. Josef Elternabende in arabischer Sprache. Dabei gehe es um allgemeine Erziehungsfragen, außerdem werde das deutsche Bildungssystem, insbesondere das System der Kindergärten erklärt, das laut Stadtmitteilung „mit seinen verschiedenen kirchlichen, städtischen und freien Trägern generell nicht einfach zu verstehen“ sei, sagt Finus-Hege. Die gelernte Erzieherin hat einen Studienabschluss in Sozialer Arbeit und die Zusatzqualifikation „Psychomotorik und Sport in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern“. Insgesamt sei ihr daran gelegen, Eltern möglichst frühzeitig zu erreichen.

„Ganz wichtig ist die Vernetzung mit anderen Partnern – den Grundschulen, der Beratungsstelle für Geflüchtete, der Lenkungsgruppe Netzwerk Familie, der Arbeitsgemeinschaft Kinder, Jugend, Familie, den Familienbesucherinnen, dem Kinderschutzbund aber auch Ärzten und Hebammen“, schreibt die Stadtverwaltung.

Daher gebe es auch einen Arbeitskreis, in dem sich Mitarbeiter von sieben städtischen und kirchlichen Einrichtungen in Isny austauschen. Derzeit werde ein Dolmetscher-Pool aufgebaut für Elterngespräche im Kindergarten. Gesucht würden noch Menschen mit Fertigkeiten in jedweder Sprache.

Vernetzung ist laut Stadt auch für die Mitarbeiterinnen des Programms wichtig, die sich einmal pro Monat in der Koordinierungsstelle im Jugendamt Ravensburg treffen. „Alle Kräfte werden so gebündelt, um Kindern Brücken in eine frühe Bildung zu bauen“, betont die Stadt Isny.