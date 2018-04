Gewinner des Schreibewettbewerbs lesen

Die Isnyer Literaturtage gehen am Sonntag, 22. April, mit dem Literatur-Frühschoppen langsam zu Ende. Der Frühschoppen findet um 10.30 Uhr im Haus Tanne in Eisenbach statt. Die Gewinner des diesjährigen Schreibwettbewerbs stellen dort bei Kaffee und Klaviermusik von Erhard Schneider vom Arbeitskreis Literatur ihre Texte vor.

Der Arbeitskreis Literatur des Kulturforum Isny hatte mit einem Hanns-Josef Ortheil Zitat, „Gehen wir noch ein paar Schritte“, zu dem Schreibwettbewerb aufgerufen. Dieses Jahr folgten 77 Autoren – 74 Erwachsene und drei Jugendliche – aus der Region der Aufforderung zur Teilnahme und eine unabhängige Jury wählte die Gewinnertexte aus, teilt das Isny Marketing mit.

In der Kategorie „Erwachsene“ gewann Christina Pirker mit ihrem Text „Abgesang in Schritten“, den zweiten Platz belegte Sabine Summerer mit „Schritte“ und der dritte Platz ging an Dorothea Neukirchen mit ihrem Text „Gehen“. Alle drei Preisträger haben laut Isny Marketing bereits für Sonntag, 22. April, zugesagt.

In der Kategorie „Schüler“ werden die Texte der drei Jugendlichen, die teilgenommen haben, vorgestellt. Darüber hinaus werden weitere Einreichungen, die in der engeren Auswahl für die Auszeichnungen waren, in Sonderlesungen zu hören sein. Die Vergabe der Preisgelder sowie die Präsentation der Gewinnertexte finden im Haus Tanne in Eisenbach statt. Wegen begrenztem Platz im Veranstaltungsraum wird ein pünktliches Erscheinen empfohlen. Ein Einlass nach Beginn der Veranstaltung kann nicht gewährleistet werden.

Alle Texte des Wettbewerbs werden in einer Broschüre zusammengefasst und veröffentlicht. Die gesammelte Ausgabe kann im Rahmen des Literatur-Frühschoppens und ab Montag, 23. April, beim Isny Marketing für 7 Euro gekauft werden.