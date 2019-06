Gewinnen ist reine Glückssache

Eine Siegerehrung, ohne dass der Gewinner einen Leistungserweis erbringen muss, das darf wohl eher als eine rühmliche Ausnahme gelten. Die eindeutige „Zugnummer“, die etwa 100 Kleintierfreunde aus der Region in die Zuchtanlage des Kleintierzuchtvereins Isny-Rohrdorf an den Weidachweg gezogen hat, ist das traditionelle Wettkrähen der männlichen Hühner, der Gockel, – und das schon seit 25 Jahren. Ehrenmitglied Hartmut Eckert brachte die Idee des Spektakels einst aus seiner Heimat am Niederrhein mit nach Isny.

Am Sonntagmorgen gingen diesmal 24 Gockel an den Start, sechs Hähne verschiedener Großrassen und 18 unterschiedlicher Zwergenrassen. Franz Dieing, Andrey Hamakon, Senal Gülsen, Hansjörg Weber, Siegfried Hohenegg, Alexander Rist und Jürgen Brinz hatten je für vier Käfige Strichlisten zu führen, nachdem sie von Ehrenmitglied Hartmut Eckert zu Krährichtern verpflichtet worden waren. Startkräherin Monika Schäfer mit Gockelmaske zeigte auch dieses Jahr den Start an, und dann lief die Stoppuhr 30 Minuten. Monika Schäfer krähte auch das Ende. Dann wurde gezählt, verglichen, Urkunden geschrieben, Pokale bereitgestellt. Die häufigsten Schreihälse bekamen bei der Siegerehrung einen Sack Hühnerfutter dazu, ein Geschenk aus der Vereinskasse.

Man könne die Gockel kaum zum Krähen ermuntern, allenfalls verängstigen, so dass sie keinen Laut mehr von sich geben, meint der Vorsitzende Günter Hiller und verrät dann doch eine Möglichkeit: Gockel würden ja bekanntlich häufig am frühen Morgen bei Tagesanbruch krähen, weshalb sie auch in Wohngebieten nicht überall erwünscht sind. Sie in einer Kiste bis kurz vor Wettkampfbeginn im Dunkeln eingesperrt zu lassen und sie dann erst in den Wettkampf-Drahtkäfig zu setzen, das sei vielversprechend, wenn auch keine Garantie. Ob die Gewinner dieser Urerfahrung gefolgt sind, blieb ein Geheimnis.

Familien nutzten die Möglichkeit, die Haustiere in den 14 Parzellen der Anlage zu besuchen und zu streicheln: Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Fasane, Ziervögel, Hasen und Kaninchen waren zu bestaunen.