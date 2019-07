Es gibt viele gute Gründe für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Für Sophie Morlock war ausschlaggebend, sich nach dem Realschulabschluss erst einmal zu orientieren. Ab dem kommenden Ausbildungsjahr suchen das Stephanuswerk und die Offene Behindertenarbeit (OBA) nach neuen FSJ-lern, die diese Herausforderung annehmen wollen.

„Der Einsatz im Stephanuswerk und im Café Treff ist ein Gewinn für einen selbst und die Menschen, denen man begegnet“, blickt Sophie zurück. Zuerst konnte sie sich die Arbeit mit behinderten Menschen nicht so recht vorstellen. „Jetzt denke ich komplett anders darüber.“ Die Erfahrung in diesem Jahr hat sie sogar motiviert eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin anzustreben. „Deshalb bleibt sie dem Stephanuswerk auch erhalten“, freut sich Otto Ziegler.

Auf die Frage, ob die Arbeit mit behinderten Menschen anstrengend sei, lacht Sophie: „Ja meistes, aber es gab schon mehr Höhen als Tiefen.“ Als besonders bereichern empfand sie: „Wenn ich gemerkt oder gesehen habe, wie glücklich die Menschen schon über Kleinigkeiten sind, das hat mir immer Freude gemacht. Zu sehen, wie sich der Zustand eines Menschen verschlechtert, ist aber schon hart.“

Erleichtert haben ihr diese Situationen die netten und immer hilfsbereiten Kollegen und die gute Einarbeitung und Vorbereitung auf die Tätigkeiten. Außerdem konnte sie zur Weiterbildung in dem FSJ vier Seminare besuchen, zwei in Stuttgart, eins in Thüringen und eins in Heilbronn. Dort konnte Sophie sich mit anderen Freiwilligen austauschen und es wurden verschiedene Themenbereiche angesprochen, die nicht ausschließlich soziale Fragen zum Inhalt haben.

Otto Ziegler geht auf die Bereiche ein, die für zukünftige Freiwillige anstehen: „Es geht um die Beteiligung an unserem Inklusionskonzept nach dem Motto ,Mittendrin statt außen vor’. Dazu gehören das Café Treff, verschiedene Freizeitaktivitäten und Ausflüge sowie andere Inklusionsprojekte. Wir sind auch immer offen für neue Impulse.“