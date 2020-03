Gesucht: Geballte Mädchen-Power in Technik, Handwerk und IT

Am 26. März ist der internationale Girls’ Day. An diesem Mädchen-Zukunftstag öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. In diesem Jahr nimmt eigenen Angaben zufolge erstmals der Isnyer Reisemobil- und Caravanhersteller Dethleffs bei dieser Aktion teil und lädt bis zu 40 Mädchen ein.

„Unser Ziel ist es, den Teilnehmerinnen authentische Einblicke in Berufsfelder mit geringem Frauenanteil zu bieten. Wir möchten dadurch eine offene und vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit den eigenen beruflichen Perspektiven anstoßen“, wird Melanie Schlachter, Ausbildungsleiterin bei Dethleffs, in der Pressemitteilung zitiert. Man sei vom Konzept des Girls‘ Days überzeugt und sehe den Mehrwert für die Teilnehmerinnen und dem Unternehmen. Einerseits bekämen junge Mädchen die Möglichkeit, sich unvoreingenommen mit ihren eigenen beruflichen Vorlieben und Interessen auseinander zu setzen, andererseits seien Unternehmen auf qualifizierte weibliche Bewerberinnen angewiesen.

Die Anmeldung zum Girls’ Day bei Dethleffs erfolgt telefonisch unter 07562/9875153 oder online über www.girls-day.de. Über die Postleitzahlensuche könne man die Angebote von Dethleffs einsehen und auswählen. Mädchen, die am Girls’ Day teilnehmen, können sich für diesen Tag nach Rücksprache mit der Schule vom Unterricht befreien lassen.