Geschichtliches zu Stadt und Land

Der Isnyer Schmalzmarkt, rund um den historischen Schmalzbrunnen in der Isnyer Innenstadt, findet am Samstag, 5. Oktober von 9 bis 16 Uhr bereits zum fünften Mal statt.

Am geschichtsträchtigen Ort können laut Pressemitteilung des Isnyer Stadtmarketing Besucher nach Herzenslust naschen und durch die Altstadt schlendern. Viele Einzelhändler sind mit dabei und die Gastronomen laden zum Einkehren ein.

Nicht nur die klassischen Schmalzbrote verführen zu einem Besuch. Das saisonale Angebot, das getreu dem Motto „wer weiter denkt, kauft näher ein“ aus dem Allgäu und der Region Oberschwaben kommt, lockt mit herbstlichen Genüssen. Handgearbeitete Produkte und Selbstgemachtes stehen hier ebenfalls hoch im Kurs. Beim Schmalzbrote backen, Kürbisschnitzen, Filzen und Zirben hobeln erfahren große wie kleine Besucher hautnah etwas über traditionelle Handwerkskünste.

Bei der Pilzlandschaft inmitten des Marktes finden Besucher Auskunft über die heimische Pilzwelt, außerdem gibt es ein Infomobil zum Thema Wald und Wild. Wer an der Isnyer Stadtgeschichte interessiert ist, schließt sich der Führung „Isny erzählt Geschichte“ um 9.30 Uhr mit Beginn am Kurhaus am Park an. Um 10 und 11 Uhr starten die Führungen „Isny Underground“ in der Espantorstraße 21. Von dem 600 Jahre alten Haus mit dem sechs Meter tiefen Hausbrunnen geht es entlang der Stadtmauer in den Keller der Stadtbibliothek auf den Spuren des unterirdischen Wassers, das man draußen auf der Straße rauschen hört. Bei der Rathausführung durch das historische Patrizierhaus mit einem Abstecher in den historischen Sitzungssaal erfährt man spannende Geschichten der ehemaligen Bewohner. Los geht es um 14 Uhr.