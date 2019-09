Geschätzt 11 000 Besucher kommen

Von wegen Sonntagsruhe: Bei bestem spätsommerlichem Wetter waren am Sonntag Tausende in der Altstadt unterwegs. Beim verkaufsoffenen Sonntag „Isny macht auf" war neben den Sonderöffnungszeiten des Einzelhandels viel geboten. ´

Auf 11 000 Besucher schätzt Katrin Mechler, die Leiterin des Stadtmarketings, die Menschenmassen in Isny. Frequenzbringer sei vor allem der große Flohmarkt. „Da sind auch, was die Händler angeht, immer nach zwei Stunden alle Plätze weg", so Mechler.

Sind die Schnäppchenjäger einmal in der Stadt, dann will sie auch der örtliche Einzelhandel in den Läden haben: Die Geschäfte ließen sich einiges an Aktionen einfallen. Hier ein Glücksrad, dort Dosenwerfen und, und, und. Zum ersten Mal gab es auch einen Klimaschutz-Tag in Isny.

Organisiert vom regionalen Energieforum und dem Initiativkreis Klimaschutz gab es Informations- und Aktionsstände zu den Themen Energie, Plastikvermeidung und gesunde Ernährung. Auf dem Burgplatz war, ebenfalls zum ersten Mal, das internationale Kulturtreffen mit Impulsvorträgen, Musik, Schmuck, syrischem Essen und Informationen zum Thema Flüchtlinge vor Ort in Isny.

Außerdem präsentierten sich sämtliche Vereine, und das Rote Kreuz zeigte auf der Straße, wie man bewusstlose Personen wiederbelebt. Katrin Mechler zeigte sich rundum zufrieden mit diesem breiten Programm sowie der Resonanz von Besuchern und Händlern.