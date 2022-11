Geparktes Auto gestreift - Zeugen gesucht

In der Kastellstraße hat am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 16.45 Uhr laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen VW-Bus gestreift und daraufhin das Weite gesucht. Das Geschäftsfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand abgestellt. Durch die Kollision entstand an dem VW ein Schaden, der auf rund 500 Euro geschätzt wird. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 in Verbindung zu setzen.