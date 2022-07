Gemüse und Kräuter selbst angebaut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das gegenwärtige warm-feuchte Wetter lässt es überall ausgiebig grünen und blühen. Das spüren auch die Kinder in Bolsternangs Kindergarten, denn sie gärtnern schon seit einigen Wochen. Gespannt waren alle auf das neue Hochbeet - eine tolle Erfindung und Erfahrung, denn Salat, Gemüse und Kräuter wachsen darin besser als auf normalem Boden. Und man kann das Wachsen der Pflanzen gut verfolgen.

Ganz so einfach war das Aufbauen aber nicht. So mussten bei Waldspaziergängen die Kinder fleißig Äste, Tannenzapfen und Rinde sammeln. Das Gesammelte kam unten in das Beet. Mit Erde, Kompost und Hackschnitzeln befüllte man es dann weiter. Zum Schluss wurden Kohlrabis, Karotten und Radieschen gemeinsam ausgesät und eingepflanzt. Schon bald war der Erfolg sichtbar: Es konnten Kräuter für ein Kräutersalz geerntet und Radieschen und Kohlrabis für das Mittagessen verwendet werden. Auch Kräutertees und Kräuteröl wurden zubereitet und verköstigt. Und natürlich gab es leckere Erdbeeren zum Naschen. Jetzt schon warten die Kinder gespannt auf unsere Kartoffelernte im Herbst.