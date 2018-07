Gemeinderat stimmt für Steuererhöhung

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer werden um jeweils 20 Punkte zum 1. Januar 2019 angehoben. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Stadtverwaltung am vergangenen Montag mit 13 zu sechs Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt. Die Hundesteuer steigt von 66 auf 81 Euro pro Jahr, wobei Stadtkämmerer Werner Sing daran erinnerte, dass diese „Pflichtsteuer“ letztmals im Jahr 2004 angehoben worden war.

Verbunden mit dem Beschluss ist, dass „die Hebesätze der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer im Rhythmus von fünf Jahren evaluiert werden“, denn: „Die Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung werden, soweit es nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung zulässig ist, für die Tilgung der Schulden, die für den Neubau des Schulzentrums aufgenommen werden, verwendet.“

So der Wortlaut in des Beschlusses, der in unmittelbarem Zusammenhang stand mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung des Gemeinderates: „Anerkenntnis der Kostenschätzung vom 19. März 2018“ fürs Schulzentrum Isny mit „Erweiterungsneubau und Umstukturierung“. Bei zwei Enthaltungen nahmen die Stadträte eine „Bruttogesamtsumme“ von nahezu genau 36 Millionen Euro zur Kenntnis. Verbunden damit war – mehrheitlich bei drei Enthaltungen – „die bereits für das Projekt tätigen Ingenieurbüros mit der nächsten Stufe (Entwurfs- und Gehmigungsplanung) zu beauftragen“.

„Das ist kein Thema, das sich jemand leicht macht, wir werden die Mittel sinnvoll verwenden“, sagte Bürgermeister Rainer Magenreuter zu den Steuererhöhungen. Trotz guter Einnahmesituation – für 2018 rechnet Kämmerer Sing mit zehn Millionen Euro an Gewerbesteuer – operiere die Stadt bei zu beauftragenden Bautätigkeiten am Markt: „Wenn wir einkaufen, gelten die Preise von 2018“, unterstrich Magenreuter.

Er erinnerte daher daran, dass die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) letztmals 2005 angehoben worden war und der Hebesatz der Grundsteuer B (für alle bebauten oder bebaubaren Grundstücke) seit acht Jahren gelte. Gar „seit 13 Jahren unverändert“ geblieben sei die Gewerbesteuer. „Wer überlegt, was wir aktuell zahlen, der muss sich wundern, dass wir so lange ohne Steuererhöhungen ausgekommen sind“, sagte der Bürgermeister.

In diesen Zeitspannen seien aber die Personalkosten durch Tarifabschlüsse und zusätzlich nötige Mitarbeiter gestiegen. Bei den letztmaligen Festlegungen war „in der Kinderbetreuung noch kein Platz garantiert und wir hatten weniger Öffnungszeiten“.

An Umlagen bezahle die Stadt 2018 drei Millionen Euro mehr, als vor acht Jahren. Der „Zensus“ (die den Berechnungen zugrunde liegende Einwohnerzahl) stamme von 2011 „und hat uns 1000 Einwohner genommen“, was pro Jahr eine Million weniger für die Stadt bedeute. Magenreuters Schlussrechnung: „Es ist überfällig, dass wir nachsteuern, weil uns nicht gelungen ist, zu sparen und Rücklagen zu bilden.“

Kämmerer Sing nannte als Gründe dafür etwa die Investitionen in die Schulmensa sowie die Dorfgemeinschaftshäuser in Großholzleute und Rohrdorf. Magenreuter betonte außerdem die Dringlichkeit, städtische Baustellen wie das Hallgebäude wegen der guten Zuschusssituation abzuschließen. Und bei der Schule stehe die Stadt „unter Zugzwang“.