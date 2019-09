Gemeinderat führt beschließende Ausschüsse wieder ein

Mit ihrer Mehrheit im Gemeinderat Isny haben die Freien Wähler und Grünen am Montag die Wiedereinführung von beschließenden Ausschüssen durchgesetzt. Gegenstimmen kamen aus der SPD- und CDU-Fraktion. Bürgermeister Rainer Magenreuter (FW) enthielt sich. Der Abstimmung war eine hitzige Debatte vorausgegangen.

2013 hatte der damalige Gemeinderat auf beschließende und auch auf beratende Ausschüsse verzichtet. In den Folgejahren entstanden stattdessen Arbeitskreise.

Bürger hinzuholen

Nun beantragten Freie Wähler und Grünen die Bildung zweier Ausschüsse: einen Verwaltungs-, Finanz- und Sozialausschuss sowie einen Technik-, Immobilien- und Umweltausschuss. Beiden Ausschüssen sollen neben dem Bürgermeister jeweils zehn Stadträte angehören. Zu bestimmten Themen können maximal zwei sachkundige Bürger dazugeholt werden. Die Entscheidung über die Auflösung der bestehenden Arbeitskreise soll an Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende übertragen werden.

Eher in die Wirtschaft gehen?

Edwin Stöckle (SPD) befürchtete durch den Antrag einen Angriff auf die Demokratie. Er sieht Teile des Gemeinderats ausgeschlossen von Informationen. Er möchte lieber alle Themen im großen Kreis des Gemeinderats debattieren und die Arbeitskreise beibehalten. Sein Fraktionskollege Wolf-Dieter Massoth empfindet die Arbeit im Gemeinderat als effektiv und misstraut der Vorhersage, dass durch die geänderte Ausschussarbeit Zeit eingespart werden könne. „Lieber zwei bis drei Mal im Monat im Gemeinderat als zusätzlich noch in Ausschüssen“. Außerdem vermutet er, dass seine Ratskollegen, adressiert an die FW, „eher eine halbe Stunde früher in die Wirtschaft gehen wollen“.

Für die neuen Gemeinderatsmitglieder sieht Peter Manz (CDU) in den Ausschüssen einen weiteren Nachteil: „Die sollen doch erst einmal ein Jahr sehen, wie es läuft und die Diskussionen im großen Gremium mitbekommen.“ In Detailfragen vermutet er, seien die Räte sonst zu wenig informiert. Dorothée Natalis (Grüne), neues Gemeinderatsmitglied und Fraktionsvorsitzende widerspricht dieser Ansicht. Statt mit Halbwissen im Gemeinderat zu diskutieren, ziehe sie die konzentrierten Informationen der Ausschüsse vor. Eine Spezialisierung der Themengebiete der Räte würde sie begrüßen.

Entscheidungen unter zeitlichem Druck

Gebhard Mayer (FW) nennt als Praxisbeispiel die Beratung im Arbeitskreis Finanzen, der in sehr kurzer Zeit ein gutes Ergebnis geliefert hätte. Aus seiner 25-jährigen Erfahrung könne er sagen, ohne diese Vorbereitung und mit Debatte in großer Runde wäre das so nie möglich gewesen. Rainer Leuchtle (FW) möchte vor allem die qualitative Beratung der Verwaltung verbessern. „Die heutige Tagesordnung zeigt doch, dass es so nicht funktioniert. Bei mir erzeugt der zeitliche Druck in den Gemeinderatssitzungen nur Frust.“ Zu oft schon seien Beschlüsse unter diesem Druck zu später Stunde gefasst worden, die bei besserer Vorbereitung anders ausgefallen wären. Im Übrigen vertraue er seinen Fraktionskollegen voll und ganz.

Auch Sibylle Lenz (FW) erklärt, diese Neuerung setze eben eine gute Fraktionsarbeit voraus. Diskussionen im kleineren Kreis seien effektiver, davon ist sie überzeugt. Gegen den Vorwurf der schlechten Fraktionsarbeit wehrt sich Stöckle (SPD). Peter Clement (SPD), der ebenfalls schon langjährig im Gemeinderat sitzt, könnte sich lediglich beratende Ausschüsse wieder vorstellen, er glaubt nicht an eine Zeitersparnis, „der Stiefel“ werde nur hin und her geschoben.

Einfachere Meinungsbildung

Wolfgang Dieing und Claus Zengerle (beide FW) sind überzeugt davon, dass die Meinungsbildung in den Ausschüssen einfacher sei, die Erarbeitung von Beschlussvorschlägen der Verwaltung damit transparenter. Es könnten Fachleute dazugeholt werden und die Sitzungen seien, wie die Gemeinderatssitzungen, größtenteils öffentlich, ganz im Sinne der Demokratie.