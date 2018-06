Gemeinderat berät über Sanierungsarbeiten Rotmoossporthalle

Der Gemeinderat tagt am Montag, 2. Juli, um 18 Uhr öffentlich im großen Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen der aktuelle Bericht des Bürgermeisters, Bekanntgaben und Informationen zu größeren Bauvorhaben sowie Anfragen von Stadträten und Bürgern.

Anschließend geht es um den Ortsteil Beuren mit Vorstellungen, Vorentwurf, Änderungsbeschluss und Entwurfsfeststellung zur ersten Änderung des Bebauungsplanes Badsee-Nordost sowie die Erneuerung der Bachverdolung, Kanalisation und Wasserleitung „Am Dorfbach“. Für Bauabschnitt zwei in der Hofstatt soll der Rat die Sanierung der Kanal- und Bachverdolung vergeben, ebenso die Arbeiten für die Sanierung der sanitären Anlagen in der Rotmoosturnhalle in Bauabschnitt eins und zwei. Ein Beschluss soll wie berichtet gefasst werden zum Konzept der Geschwindigkeitsreduzierung in der Innenstadt und zur Verkehrsbeschränkung auf der CD-Spange. Dann legen die Flüchtlingsbeauftragen ihren Jahresbericht 2017 mit Rückblick und Ausblick vor. Zuletzt wird im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung über die Änderung der Öffnungszeiten der Kindergärten St. Josef und St. Georg beraten sowie über die Annahme von Spenden abgestimmt. Die ursprünglich ebenfalls auf der Tagesordnung stehenden Punkte, „Beschluss Steuererhöhungen 2019“ sowie die „Anerkenntnis der Kostenschätzung“ und „weitere Beauftragung von Ingenieurleistungen“ werden laut Mitteilung aus dem Rathaus auf einen späteren Zeitpunkt vertagt.