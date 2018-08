„Gemüse-Sharing“ digital und analog

Der August 2018 mit vielen heißen Sonnentagen neigt sich dem Ende entgegen – und SZ-Mitarbeiterin Julia Garthen kann über ihn eine kleine, „grüne“ Geschichte schreiben: „Bis wir im zurückliegenden Juli ein Hochbeet gebaut hatten, das jetzt unser ganzer Gartenstolz ist, bekamen wir Salat und Kräuter immer wieder von einem netten Nachbarn, von dem später noch einmal die Rede sein wird.

Dann aber haben wir von Verwandten Zitronenmelisse, Paprika, Schnittlauch und Liebstöckel, Petersilie und verschiedene Salatvarianten bekommen, die ’von klein auf’ bei uns gewachsen sind. Es dauerte nicht lange, ungefähr zwei Wochen, und das Hochbeet ’explodierte’ förmlich, alles wuchs, kein Ende schien in Sicht. Natürlich hatte der Super-Sommer seinen Anteil daran, die wundervolle Sonnenenergie und viel abendliches Gießen ließ die Gemüsepflanzen exzellent gedeihen.

Seit Beginn der Sommerferien essen wir also mittags und abends Salat in den unterschiedlichsten Variationen (Rucola mit Apfelstückchen ist mein Feinschmecker-Tipp an dieser Stelle!), nur zum Frühstück müssen wir das gesunde Grün nicht haben.

Bis wir uns dem luxuriösen ’Problem’ gegenübersahen, Salat und Kräuter ohne Ende zu haben, während unsere Kapazitäten ausgereizt waren. Ich fragte in der Nachbarschaft nach Abnehmern, aber da ich – wie bereits erwähnt – nicht die einzige bin, die Salat zu verschenken hat, hielt sich mein Erfolg in Grenzen: Inmitten einer idyllischen Siedlung im Allgäu sind viele Gärtner zu finden, da bilde ich keine Ausnahme.

Also erst einmal: Radius erweitern, WhatsApp-Liste durchscrollen! Leider haben fast alle Bekannten und Freunde selbst einen Garten oder werden bereits mit Gemüse versorgt. Das hieß: Horizont erweitern, möglichst viele Menschen erreichen, die etwas von unserem grünen Glück abhaben möchten.

Die Facebook-Gruppe ’Du weißt, dass du aus Isny bist, wenn...’ kennen vermutlich die meisten Isnyer, die im Netz unterwegs sind. Hier werden Infos und Fotos geteilt, manchmal wird auch so manchem Ärger Luft gemacht. Ich nutzte die Gruppe, um meinen Salat anzupreisen (in den höchsten Tönen, versteht sich). ’Wer will, wer mag, Kartoffel… äh, nein: unseren Salat?’ – so ähnlich jedenfalls.

Binnen Sekunden meldeten sich mehrere User, die auch ziemlich zügig vorbeischauten und sich etwas abschnitten. Ich freute mich wirklich sehr, dass die Gefahr von blühendem und damit ungenießbarem Salat gebannt war. Hätten wir selbst keine Tomaten oder Zucchini gehabt, wären unsere gesunden Blätter sogar gegen Früchte eintauschbar gewesen – denn davon haben offensichtlich andere Familien zu viel. Die Mission war erfolgreich, das Hochbeet ist jetzt abgegrast, doch in wenigen Tagen werden wir wieder Salat haben und ich kenne nun Personen, die uns gerne beim Essen helfen.

Was mich jedoch wirklich überraschte, waren die vielen ’Likes’ und Kommentare, die ich auf Facebook erhielt: ’Tolle Aktion’ oder ’Respekt!’ war da immer wieder zu lesen. Mir wurde die ganze Sache fast ein bisschen peinlich, Menschen zollen Respekt dafür, dass ich gebe, was ansonsten auf dem Kompost landen würde? Das ist äußerst freundlich, doch so richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Es sollte selbstverständlich sein, dass Essen, noch dazu in solch hoher Qualität und mit viel Liebe großgezogen, nicht weggeworfen wird.

Früher hatte ich keinen Garten und auch kein eigenes Gemüse, und es war immer ein kleines Highlight, bei Freunden durch die Beete streifen und etwas ernten zu dürfen – das ist auch Seelenfutter. Allein die Düfte, die Melisse, Minze und Co. verströmen, sind einfach wundervoll, und dass wir uns bei unserer Erde bedienen dürfen, fasziniert mich immer wieder: Wir können Nahrung anpflanzen und so manches dafür tun, dass deren Wachstum gelingt. Doch am Ende können wir nur darauf hoffen, dass die Natur dafür sorgt, dass wir auch reichlich beschenkt werden. Mir erscheint schlichtweg undankbar, würde ich die Ernte vergammeln lassen.

Unser Nachbar übrigens, von dem wir uns die Hochbeet-Sache abgeschaut haben, lief vorhin mit einem großen Korb voller Salat durch die Siedlung und klingelte bei allen Nachbarn – ’Gemüse-Sharing’ analog. Hoffentlich hat er Erfolg.“