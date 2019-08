Geldkassette aus Büro gestohlen

In der Zeit von Samstag, 12.30 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr ist ein Unbekannter in ein Gebäude in der Maierhöfer Straße in Isny eingebrochen. Der Täter stieg laut Polizeimeldung über ein Fenster in ein Büro ein, durchwühlte mehrere Schubladen und Schränke und klaute eine Geldkassette. Wieviel Bargeld sich in der Kassette befand, sei nicht klar, Zeugen werden dennoch gebeten, sich bei der Polizei ein Wnagen unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.