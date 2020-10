Opfer eines Diebstahls ist am Donnerstag gegen 13 Uhr eine 83-Jährige in einem Isyner Lebensmitteldiscounter geworden. Die betagte Frau hatte laut Polizei während des Einkaufs ihre Tasche mit der Geldbörse am Einkaufswagen hängen. An der Kasse bemerkte die Rentnerin dann, dass der Geldbeutel fehlt.