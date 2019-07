Aus einem auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße abgestellten Autos ist in der Nacht zu Dienstag ein Geldbeutel samt Inhalt gestohlen worden. LAut Mitteilung der Polizei war der Renault Kangoo mit Ravensburger Kennzeichen wohl versehentlich nicht abgeschlossen worden. Zeugenhinweise an den Polizeiposten in Isny unter der Telefonnummer 07562/976550.

