Geld aus aufgebrochenem Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto in einer Tiefgarage in der Obertorstraße in Isny aufgebrochen und Einhundert Euro gestohlen.

Wie der Polizeiposten Isny, der in der Sache ermittelt, in einer Pressemitteilung schreibt, entfernte der Täter eine Scheibe des VW Touran professionell, ohne die sie zu zerbrechen. Im Anschluss durchsuchte er das Auto, das im vorderen Teil der teils öffentlichen Garage stand und klaute insgesamt Einhundert Euro Bargeld. Danach setzte er die Scheibe wieder lose in den Rahmen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07562/976550 an den Polizeiposten zu wenden.