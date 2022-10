Geld an Whats App-Betrüger überwiesen

Eine 62 Jahre alte Frau aus Isny ist am Mittwoch Betrügern auf den Leim gegangen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter kontaktierten sie über den Messenger Whats App und gaben sich als Tochter der Frau mit neuer Handynummer aus. Sie baten die 62-Jährige darum, eine Geldsumme von mehreren tausend Euro für eine Kontoeinrichtung zu überweisen, das Geld werde in Kürze zurück gebucht. Die Frau überwies das Geld und bemerkte erst später, dass sie Betrügern aufgesessen ist. In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor derartigen Maschen Trauen Sie nicht ohne Weiteres fremden Kontakten, die sich als Vertraute mit neuer Nummer ausgeben! Weiter Infos finden Sie unter www.polizei-beratung.de