Geburtstagsparty in Isny läuft aus dem Ruder und endet mit Schlägerei

Eine Geburtstagsparty in Isny ist am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr ausgeartet. Wie die Polizei mitteilt gerieten mehrere Heranwachsende aneinander. Der Streit endete in einer Schlägerei.

„Mehrere Heranwachsende wollten an der Geburtstagsparty teilnehmen, obwohl sie gar nicht eingeladen waren. Gegen Zahlung eines Obolus wurde es jedoch geduldet“, heißt es zur Ausgangslage.

Nachdem ein Streit zwischen den ungebetenen Gästen und den geladenen Gästen ausgebrochen war, seien schließlich im Außenbereich die Fäuste gelogen.

Partygäste mit Bierflasche und Gürtelschnalle verletzt

Durch das Handgemenge im Außenbereich wurde ein 20-Jähriger mit einer Gürtelschnalle im Gesicht verletzt. Ein weitere 20-Jähriger wurde mit einer Bierflasche auf den Rücken geschlagen. Im Zuge des Gerangels erlitt ein 18-Jähriger eine Kratzwunde unter dem linken Auge.

Die Geschädigten waren alles geladene Gäste. Die ungebetenen Gäste hatten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei hatte elf Beamte, darunter Beamte aus Bayern und der Bundespolizei, eingesetzt.