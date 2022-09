Gebürtiger Isnyer bei der fünften Comedy-Nacht

Die nächste Isnyer Comedy-Nacht findet am Dienstag, 20. September, 19.30 Uhr, im Kino statt. Den Veranstaltern Alisa und Florian Heutmann ist es auch bei der fünften Auflage wieder gelungen, interessante Comedians zu finden.

Mit dabei sind Robert Alan, Timur Turga und der aus Isny stammende Roberto Capitoni. Wie die Veranstalter mitteilen, ist der Abend als Benefizveranstaltung geplant. Ein Teil der Einnahmen soll an den FC Isny fließen, bei dem Roberto Capitoni in früheren Jahren Fußball gespielt habe.

Robert Alan

Der „moderne Entertainer“ war laut Ankündigung „pubertärer Kleinstadtrapper, tragischer Singer Songwriter in einer Großstadt, stiller Schlagzeuger in der Countryband seiner Eltern und großmäuliger Frontmann erfolgloser Indiebands“. Klar, dass da am Ende nur noch die Musikcomedy blieb. Seit ihm das Bafögamt geschrieben hat, dass es sein Geld zurück möchte, sei Robert Alan nun mit seinem neuen Programm „Studentenfutter“ auf der Flucht durch die Republik.

Dabei stelle er sich unter anderem die Frage ob die harsche Kritik an unserem Bildungssystem berechtigt ist oder ob sie doch nur zum guten Ton der dauerironischen Milchkaffeebohème gehöre. Robert Alan sieht sich als „Modern Entertainer“ einer Generation die den Bologna Prozess trotz wasserdichtem Alibi verloren hat und sich nun auf Social Media Plattformen zu Tode amüsiert.

Timur Turga

Seit zwei Jahren sieht Timur die Welt mit anderen Augen, heißt es in der Pressemitteilung. Fast blind und mit Blindenstock bewaffnet, erzähle er humorvoll über seine Begegnungen im Alltag. Da werde er gerne mal von „hilfsbereiten“ Menschen in die falsche Bahn gesetzt oder landet in der falschen Toilette.

Timur packe jeden Zuschauer, wenn er auf beeindruckende und humorvolle Weise erzählt, was sich seit seiner Augenkrankheit in seinem Leben verändert hat: Eigentlich gar nichts – außer Joggen. Mit viel Ironie erzählt er über Alltägliches. Timur Turga sei der „Jack Sparrow der Comedy“, der auf eine ganz bezaubernde Art dem Publikum seine Betrachtungsweise zeigt und damit jedem die Augen öffnet.

Roberto Capitoni

Roberto Capitoni wurde 1962 in Isny im Allgäu als Sohn eines Italieners und einer Allgäuerin geboren und steht nach Angaben der Veranstalter seit 1981 als Comedian auf Deutschlands Bühnen. Nachdem er unter anderem jahrelang mit der Comedy Truppe „Die Niegelungen“ auf Tour war, spielt er seit 1999 mittlerweile sein siebtes Solo Stand-up-Comedy-Programm „Spätzle, Sex & Dolce Vita“. Bekannt ist er auch durch zahlreiche TV-Auftritte und Moderator beim Quatsch-Comedy-Club, NightWash, Spätschicht, Schlachthof, Wochenshow, Kölner Treff und anderen.