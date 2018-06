Gebirgsmusikkorps Garmisch spielt am Mittwoch im Schlosshof

Auf schönes Wetter und damit möglichst viele Freunde sinfonischer Blasmusik hoffen am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Isny und die Bergwacht, für die der Erlös des Abends gedacht ist: Das Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-Partenkirchen gibt im Innenhof des Isnyer Schlosses ein Benefizkonzert unter freiem Himmel. Als „Vorgruppe“ spielt ab 18.40 Uhr das Jugendblasorchester Wangen.

Dienstagfrüh waren vier Mitarbeiter des Bauhofs damit beschäftigt, die Bühne aufzubauen. Wobei es wie immer schwierig war, sie zu einem Foto zu überreden: Denn wie in anderen Isnyer Betrieben auch, hat eine Runde zu bezahlen, wer in der Zeitung abgebildet ist. Erst, nachdem die Bauhof-Mitarbeiter sich darauf geeinigt hatten, dass die Feuerwehr für das Bier aufzukommen hat, weil sich die Vier zu Ankündigungszwecken für das Konzert und damit für einen guten Zweck ablichten ließen, konnte der Auslöser klicken. Feuerwehr-Kommandant Markus Güttinger wies am Montag im Gemeinderat darauf hin, dass der Eintritt von zwölf Euro vom Gebirgsmusikkorps bei Wohltätigkeitskonzerten vorgegeben wird. Feuerwehrler, Soldaten, FSJler und BuFDis bezahlen bei Ausweisvorlage zwei Euro weniger.