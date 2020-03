Geöffnet oder geschlossen? Listen in Isny

Ab diesen Freitag, 19. März, informieren Aushänge, welche Geschäfte in Isny geöffnet haben und welche Dienstleistungen geschlossene Geschäfte trotzdem anbieten: telefonische Beratungen, Abholdienste oder Lieferservices.

Am Rathaus und in den Schaukästen am Wassertor und am Post-Parkhaus hängen Listen aus, die ständig aktualisiert werden. Sie sollen Bürgern ohne Internet helfen und mit Öffnungszeiten oder Erreichbarkeiten die Geschäfte, Lokale und Betriebe in der Corona-Krise unterstützen. „Isny Aktiv e.V.“ und das Büro für Stadtmarketing appellieren in einer Mitteilung an die Solidarität mit den Betrieben. Die ausgehängten Listen sind auch im Internet zu finden unter www.isny-aktiv.de und www.isny.de/corona