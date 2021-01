Gaststätte in Isny hat trotz Verbots geöffnet

Beamte des Polizeireviers Wangen haben am Dienstag nicht schlecht gestaunt, als sie gegen 18.30 Uhr in einer Gaststätte im Stadtgebiet vier Personen aus verschiedenen Haushalten beim Verzehr von Essen und Getränken antrafen, so der Polizeibericht.

Die Polizisten schickten die vier Männer nach Hause und zeigten sie wegen der derzeit gültigen Corona-Verordnung an.

Den Gastwirt erwartet indes ebenfalls eine Anzeige, die ein deutlich höheres Bußgeld nach sich ziehen dürfte.