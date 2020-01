Ein neues Format und die Einbindung einer Panoramakarte machen das neue Gastgeberverzeichnis aus, das in Zusammenarbeit von Isny und Argenbühl entstanden ist. Die Überlegung, die bisherige Broschüre im DIN-A4-Format zu verschlanken und das Konzept grundlegend zu überarbeiten, gebe es in Isny schon länger, teilt Isny Marketing mit. Das Ziel für die Neuausrichtung sei gewesen, dem Gast eine strukturierte Übersicht des Übernachtungsangebot mit einem Mehrwert zu bieten. Mehr als 60 Gastgeber hätten den Schritt mit Isny Marketing und dem Gästeamt Argenbühl gewagt und eine Anzeige gebucht. Das Gastgeberverzeichnis gibt es im Büro für Tourismus in Isny, im Gästeamt Argenbühl und online unter www.isny.de/prospekte. Foto: Isny Marketing