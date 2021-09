GARDINIA feiert Sommerfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die GARDINIA Geschäftsführung hat das Aufatmen in der Corona-Pandemie genutzt und lud alle Mitarbeiter des Standorts Isny zum Sommerfest, unter der frisch erneuerten Dachkonstruktion der Versandhalle, ein. Dafür wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Isny ein Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt. Ein 3-G Nachweis wurde von allen teilnehmenden Personen erbracht.

Zunächst wurden alle Anwesenden herzlich von der Geschäftsführung Reinhard und Sven Heidemann begrüßt. Im Laufe des Abends wurden insgesamt 66 Jubilare geehrt, die in 2020 oder 2021 auf eine Betriebszugehörigkeit von mindestens 10 Jahren zurückblicken konnten. Bemerkenswert ist, dass über die Hälfte der Jubilare bereits mehr als 30 Jahre im Unternehmen sind. Die längste Betriebszugehörigkeit im Kreise der Jubilare hat Reinhard Heidemann vorzuweisen, der vor 50 Jahren seine Karriere im Vertrieb bei GARDINIA gestartet hat.

Hunger und Durst konnten am Buffet sowie an einer Getränke- und Cocktailbar gestillt werden. Ein weiteres Highlight war eine Tombola. Deren Erlös wurde von der Geschäftsführung auf das Doppelte (über 1.000 Euro) aufgestockt und an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe/Hochwasseropfer gespendet.

Es war ein toller Abend im Kollegenkreis und eine willkommene Abwechslung nach einer langen Zeit der Einschränkungen. Besonderer Dank geht an dieser Stelle an das Organisationsteam, das mit seiner tollen Vorbereitung zum Gelingen des Festes maßgeblich beigetragen hat.

Geehrt wurden Reinhard Heidemann (für 50 Jahre); Gerlinde Haegele (45 Jahre); Martin Wilhelm und Peter Schaedler (40 Jahre); Kai Iller, Reinhold Mader, Heidemarie Reich und Monika Queck (35 Jahre); Silvia-Ilona Koch, Joerg Susemihl, Mehmet Baytok, Dagmar Maier, Ulrich Sontheim, Monika Hegele, Andreas Klose, Joachim Kroeber, Joachim Fehlauer, Andreas Lasai, Olaf Koehle, Alexander Lerch, Claus-Dieter Wachinger, Carmen, Schuhmann, Christine Schadt, Mustafa Kasarca, Juliane Kitzelmann, Hans-Peter Rehm, Elke Spinnenhirn, Mathias Hoffmann, Helmut Breher, Andre Wedemann, Evelyn Heumos, Thomas Mayer, Natalia Pachmann, Jerzy Gorgol, Sven Klaus, Roland Hinger, Margot-Christine Singer, Hans-Georg Stuckmeyer (30 Jahre).