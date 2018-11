Gardinia ehrt langjährige Mitarbeiter

Jubilarsfeier in Isny: Die Gardinia Home Decor GmbH hat nach eigenen Angaben am Standort Isny langjährige Mitarbeiter geehrt, die zehn Jahre und länger für das Unternehmen tätig sind. Darunter sind Bärbel Wawrzitz und Lydia Würtemberger mit ihrer 40-jährigen Betriebszugehörigkeit die dienstältesten Jubilare. Prokurist Sven Heidemann bedankte sich bei allen Mitarbeitern.

Die Jubilarsfeier fand bei einem typisch Allgäuer Essen im Gasthof Haldenhof in Isny statt. Insgesamt dankte Heidemann 31 Betriebsjubilaren am Standort Isny für ihr Engagement und ihre Treue zum Unternehmen. Auch Alexander Nusko aus der Geschäftsleitung sowie Personalleiter Wolfgang Haller und die Betriebsratsvorsitzende Anja Klicker beglückwünschten die Jubilare und überreichten Präsentkörbe. Zwei Mitarbeiterinnen sind laut Mitteilung bereits seit 40 Jahren bei Gardinia beschäftigt: Bärbel Wawrzitz in der Finanzbuchhaltung sowie Lydia Würtemberger in der Logistik. Irmgard Albrecht, Wolfgang Hörger und Marion Karg blicken auf 35 Jahre beim Spezialisten für Sicht- und Sonnenschutz zurück. Darüber hinaus wurden weitere sechs Mitarbeiter für ihre 30-jährige, acht für ihre 25-jährige, zehn für ihre 20-jährige sowie jeweils ein Mitarbeiter für 15- beziehungsweise zehnjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Am Standort Isny arbeiten für Gardinia derzeit 230 Mitarbeiter.