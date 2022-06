Galerie im Turm zeigt „Windstille“

Die Werkschau „… dass ich den Wind sähe“ der Bildhauerin Gabriele M. Lulay wird noch bis 3. Juli in der Städtischen Galerie im Turm (Espantor) Isny zu sehen sein. Im Begleitprogramm der Ausstellung am 10. Juni um 19 Uhr lädt die Galerie unter dem Motto „Windstille“ dazu ein, die Skulpturen nochmals in neuem Licht zu entdecken.

Ein Querschnitt von Gabriele M. Lulays vielfältigen Schaffens ist in den außergewöhnlichen Galerieräumen im Espantor – dem ehemaligen Stadttor – zu sehen. Installationen, Zeichnungen, Objektkästen, Holzskulpturen und sogenannte „Ritzbilder“. Die besondere Beziehung zu Papier – als jahrhundertelangem Träger von Gedanken, Informationen und Bildern – wird in den Werken der Künstlerin sehr deutlich.

Gemeinsam mit der Literatin Stefanie Kemper, die am 10. Juni aus ausgewählten eigenen Werken vorliest, lädt die Künstlerin zu einem besonderen Abend ein.Am Abend kann die Werkschau besucht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird nur der reguläre Eintritt für den Galeriebesuch erhoben.

Die Städtische Galerie im Turm, Espantorstraße 23, in Isny im Allgäu, hat folgende Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 15 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.