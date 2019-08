Gülle als Energie zur Stromgewinnung

Acht Jungen haben im Rahmen des Isnyer Kinder-Ferienprogramms zu ihrem Studium der Funktion einer Biogasanlage dem Heslerhof einen zweistündigen Besuch abgestattet. Dort hat nämlich der landwirtschaftliche Familienbetrieb Maier vor 20 Jahren damit begonnen, Biogasanlagen zu entwickeln, die mit Biomasse bestückt werden. Gabi Maier führt die jungen Besucher in den Ablauf einer Biogasanlage ein.

Bäuerin Gabi Maier baute mit den Buben zunächst das Modell einer Biogasanlage auf. Bereit standen Joghurtbecher, die mit allerlei natürlichen Materialien gefüllt waren: Silage aus Gras und Mais und aus Silvie, einer mannshohen, gelb blühenden Pflanze, die sich für den Gärprozess in der Biogasanlage fast so gut eignet wie der Mais. In einem Becher waren Abfallreste aus dem Stall der Kühe, zum Beispiel Futter das die Kühe zurücklassen, nachdem sie gefressen haben. Fürchterlich stank es aus den Bechern heraus, die mit Gülle gefüllt waren. Ein Becher war gefüllt mit Getreide, das für die Lebensmittel- und Futtermittelproduktion offensichtlich nicht mehr verwendet werden kann. Das alles landete im Kochtopf.

Gärprozess produziert Methangas

Es fehlte nur noch das stetige Umrühren und auch noch die Wärmflasche unter den Topf. Denn die Bakterien, die aus dem Darm der Kuh bereits in den Gärprozess eingeschleust wurden, die fressen und vermehren sich bei genau 40 Grad Wärme im Gärbehälter, der auch als Fermenter bezeichnet wird. Der Gärprozess produziert Methangas, das nach oben entweicht und durch eine darübergestülpte, dehnbare Plane eingefangen werden müsse, so Gabi Maier. Jetzt legte sie einen dünnen Schlauch zu einem Kästchen, dem Blockheizkraftwerk, in dem das Methangas die Energie liefert zum Antrieb eines Motors mit Generator der elektrischen Strom erzeugt. Von dort legte die achtjährige Tochter Linda, Assistentin der Mama, ein Kabel zu ihrem Puppenhaus, damit dort Strom aus der Steckdose kommt.

Die Abwärme des Blockheizkraftwerkes werde abgefangen, um den Fermenter durch eine Fußboden- und Wandheizung bei 40 Grad warm zu halten. Mit dem Rest der Abwärme würden die Häuser und Werkstätten des Heslerhofes beheizt. Der produzierte Strom werde ins Netz eingespeist und versorge circa 800 Privathaushalte, so Maier weiter. Immerhin steuere Biomasse als Energieträger sieben Prozent zum Strommix in Deutschland bei.

Lärm im Blockheizkraftwerk

Dann ging es von der Theorie hinaus zum Rundgang durch die Biogasanlage auf dem Heslerhof. Der Fermenter aus Beton wird mittels einer „Abschiebemulde“, automatisch gesteuert, dosiert eingespeist mit gemischter Biomasse, also nachwachsenden Rohstoffen aus der Landwirtschaft plus Gülle – Materialien, die Bakterien gerne fressen. Die Jungen konnten durch ein „Bullauge“ hineinsehen und die Bewegungen des Paddelrührwerks beobachten. Dem Fermenter folgt der Nachgärer, über den sich die dehnbare Haube stülpt. Der Nachgärer ist ebenfalls mit Rührwerk ausgestattet. Bei einem eventuellen Überdruck wird das Gas zur Gasfackel abgeleitet.

Durch das Gebäude des Blockheizkraftwerkes musste man zügig durchgehen, denn dort war es sehr laut. Das vorletzte Gerät trennt mechanisch die festen Bestandteile vom Gärrest heraus, die als Dünger aufs Feld ausgebracht werden können. Der flüssige Teil wird unter Vakuum verdampft. Dem Gärrest wird also Wasser entzogen, so dass nur noch ein eingedickter Brei übrigbleibt. Er wird mit dem Schleppschlauch-Güllefass zu bestimmten Zeiten auf die Wiese gebracht. Auch gäbe es die Möglichkeit, mit dem Schlitzgerät den Boden zu öffnen, damit die Gülle direkt zu den Wurzeln kommt und das grüne Gras nicht angreift.

Ob bei so viel Technik nicht auch schlimme Unglücke passieren können, wird die Bäuerin gefragt. Alles sei in einem geschlossenen Kreislauf automatisch geregelt und gesteuert, erklärt sie. Eine Störung in einem Prozessablauf werde mit einem Alarmzeichen umgehend auf den Handys aller Mitarbeiter gemeldet, so dass sofort die nötigen Maßnahmen eingeleitet und die Störung behoben werden kann.