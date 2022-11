Fußgängerin in Isny angefahren und schwer verletzt

In Isny ist am Samstag eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt worden, als sie einen Fußgängerüberweg in der Maierhöfener Straße überquerte. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Unfall am Abend gegen 18.25 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 79-jähriger Autofahrer die Straße in Richtung Maierhöfen, als die 58-jährige Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg überquert. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwere, aber keine, ihr Leben bedrohenden Verletzungen. Da bei dem Autofahrer der Verdacht bestand, dass er zuvor Alkohol konsumierte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg zum Unfallhergang dauern an.