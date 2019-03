Fulminantes Fasnetsfinale: Das sind die Bilder des Isnyer Narrensprungs

Ab der Bahnhofstaße, noch weit vor dem Wassertor, entlang der gesamten Zugroute durch die Altstadt, über Wassertorstraße und Marktplat, in der Obertorstraße bis zur Fabrikstraße und zum Hexenzelt an der Maierhöfener Straße standen die Zuschauer. Manch Isnyer unter ihnen konnte sich am Dienstagnachmittag nicht erinnern, wann der Fasnetsabschluss in Isny zuletzt so viel Publikum angezogen hätte.

Freuen dürfte die Organisatoren von der Narrenzunft „Lachende Kuh“ auch, dass an fast jedem Kittel, jedem Mantel, jedem Kostüm die knallorangene Eintrittsplakette hing. „Unsere wichtigste Einnahmequelle ist der Fasnetsdienstag“, erinnerte Zunftmeister Frank Müller vom Rathausbalkon herab bei der Begrüßung, verbunden mit einem Dankeschön an jeden zahlenden Gast für die „drei Euro, die wohl jeder locker machen kann“.

Gäste von der Schwäbischen Alb

Das Spektakel war’s in jedem Fall wert: Michael „Moser“ Weinmann stellte wie seit Jahren vor dem Rathaus den Zuschauern wieder die einzelnen Zünfte, Kapellen und Fußgruppen vor. Als Besonderheit machte er 2019 aus, dass viele Maskengruppen von der Schwäbischen Alb nach Isny gekommen waren. „Narrenzünfte, die man bei uns in der Gegend nicht so oft sieht“, freute sich der Obernarr angesichts jener aus Dornstadt, Hohenstadt, Mühlhausen, Gosbach oder der „Guggamusik Inschdromendaquäler“ aus Blaustein bei Ulm.

Gleich hinter deren „Krawallmachern“ im Geiste, der Guggenmusik Isny, die den Narrenzug traditionell und mit Sonnenschirm anführte, marschierten die Gäste mit der weitesten Anreise: Der Schlüchterner Carneval Club, „irgendwo aus der Gegend zwischen Frankfurt und Fulda“, dessen Garde auf dem „Kissball“ und beim Zunftmeisterempfang im Adlersaal Gastauftritte hatte.

Weniger vertreten waren in diesem Jahr die mitgliederstarken, großen oberschwäbischen Zünfte. Einerlei: Jene aus Amtzell, Bodnegg, Karsee, Vogt, Waldburg, Wolfegg, Immenried, Neukirch, Schlier oder Warthausen machten dies mit ihren ebenfalls eher selten in Isny zu sehenden Häs’ mühelos wett.

Ebenso die Gruppen aus der direkten oder weiteren bayerischen Nachbarschaft: Burghexen Neutrauchburg, Wolfsrudel Maierhöfen, Deifelhexa Memmingerberg und die ganz junge Narrenzunft Burg Hohenegg aus Grünenbach.

Fehlen durften natürlich auch nicht die württembergischen Nachbarn: der fast komplette Leutkircher Nibelgau samt Prinzenpaar und Elferrat, die Narrenzünfte aus den Ortsteilen Wuchzenhofen und Gebrazhofen, dazu auch die 50. Jubiläum feiernde Zunft aus Aitrach.

Komplettiert werden muss die Liste mit den Isnyer Gruppen: Die Katastrophenband Rohrdorf konnte anlässlich ihres 30. Geburtstages viele „Ehemalige“ für den Zug durch die Stadt gewinnen. Ohne Allgäier Urband, Adelegg-Schalmeien oder die Narrenzunft Urig Beuren wäre der Isnyer Narrensprung sowieso undenkbar. Und bei den Isnyer Reichsstadt-Fanfaren erinnerte Zug-Moderator Michael Weinmann daran, dass diese 2020 seit 30 Jahren bestehen. Auch wenn die Fasnet vorbei ist: Die Gründe zum Feiern gehen in Isny nicht aus.