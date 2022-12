Füreinander und Miteinander an der Grundschule Beuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Schüler der Grundschule Beuren konnte dieses Jahr endlich wieder der traditionelle Sankt-Martinsumzug stattfinden. Zusammen mit einigen Eltern zogen die Schüler in kleineren Gruppen mit ihren farbenfrohen Laternen durch Beuren und Sommersbach und erfreuten die Dorfgemeinschaften mit ihren Liedern. Dabei sammelten die Kinder nebst unzähligen Naschereien auch Geldspenden. Die äußerst großzügigen Spendengelder von insgesamt 1823,30 Euro kamen dieses Jahr der Stiftung Kinderchancen Allgäu mit Sitz in Leutkirch zugute. Diese Stiftung hat bereits viele sehr wertvolle Projekte ins Leben gerufen, um Kinder in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen! Wir bedanken uns herzlichst bei den Beurener und Sommersbacher Bürgern und auch ganz besonders bei dem Team des Berghotel Jägerhof für deren Spendenbereitschaft! Unsere Schüler durften die Spende persönlich ganz im Sinne „von Kindern für Kinder“ an eine Vertreterin der Stiftung Kinderchancen Allgäu übergeben.

So manch gespendete Leckerei vom Martinsumzug durften die Kinder, deren Eltern und die Lehrerinnen zusammen mit Punsch und Kaffee ein paar Tage später beim gemütlichen Adventsbasteln in der liebevoll dekorierten „Genussecke“ im Schulgebäude naschen. Der Förderverein der Grundschule Beuren hat zusammen mit den Mitgliedern des Elternbeirats einen bunten Bastelnachmittag rund um das Thema Advent auf die Beine gestellt. Mit gemeinsam gesungenen Liedern, die instrumental von Schülern mit Gitarre und Blasinstrumenten begleitet wurden, wurde das Adventsbasteln feierlich eröffnet. Die Schüler und auch deren Geschwister hatten an mehreren Stationen viel Freude daran, unter anderem weihnachtliche Duftsäckchen, einzigartige Bilderrahmen und kunstvolle Steinbilder herzustellen. Voll bepackt mit selbst Gebasteltem und voller Stolz gingen die Kinder nach diesem gemeinsamen Nachmittag nach Hause.