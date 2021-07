Für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit mittlerweile über 15 Jahren laufen die Schüler der Verbundschule Isny für den guten Zweck. Dabei kamen jedes Jahr mehrere Tausend Euro zusammen. In der Woche vom 05. – 07. Juli 2021 hatten deshalb die Klassenstufen 5 und 7 Sportunterricht der besonderen Art: sie nahmen am Sponsorenlauf für das Hunger Projekt teil. Dieses kämpft weltweit gegen chronische Unterernährung und Armut.

Die Schüler suchten sich vorab in der Familie und bei Bekannten Sponsoren. Diese spendeten Geld für jeden gelaufenen Kilometer oder unterstützten das Hunger Projekt mit einer einmaligen Spende. Besonders großzügige Sponsoren spendeten bis zu 400 Euro.

Der Sponsorenlauf wurde von den Sportlehrern Sebastian Müller und Sven Zaminer organisiert, die Sport- und Klassenlehrer der jeweiligen Schüler halfen bei der Durchführung und feuerten die Läufer auf ihren Runden kräftig an. So kamen insgesamt stolze 700 erlaufene Kilometer zusammen, sodass die Schüler auch dieses Jahr eine hohe Summe an das Hunger Projekt spenden können.