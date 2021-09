Für das Wohl der Tiere

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit veganen Produkten begeisterte die Isnyerin Beate Hadwiger die Besucher des vierten Feierabendmarktes. Mit den fleischlosen Leckereien unterstützt sie nicht nur den nachhaltigen Trend vegan zu leben, sondern auch ganz direkt das Wohl von Tieren: Der Erlös ging an den Gnadenhof von Hans-Peter Zeh in Waltenhofen.

Das eigene Essverhalten hat einen gehörigen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck jedes Einzelnen – das ist nicht neu und der Trend, im Sinne der Nachhaltigkeit vegan oder vegetarisch zu leben, hält auch in Isny Einzug. Beim vierten Feierabendmarkt wurde er zum Motto auserkoren. „Der Markt sollte zeigen, dass es in Isny bereits ein breites Angebot veganer und vegetarischer Produkte gibt und dass das Weglassen von Fleisch, Milch und Eiern echten Genuss bedeuten kann“, erklärt Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing, das die Märkte jeden Freitag im Isnyer Sommer organisiert. Am Stand von Beate Hadwiger, Silke Sautter und Andrea Bummele durften Besucher am 23. Juli Brotaufstriche, Pizzaschnecken, Popcorn, Eiskaffee und Cocktails probieren – alles ganz ohne tierische Produkte und alles selbstgemacht. Selbst skeptische Besucher waren von den Leckereien begeistert.

Für Beate Hadwiger ist vegan zu leben nicht nur ein Trend, sie hat sich vor vielen Jahren dazu entschlossen: „Vegan zu leben ist kein Verzicht, nur eine Umstellung, die nicht nur gut für unseren Planeten und die Tiere ist, sondern auch eine Bereicherung für uns sein kann.“ Der Isnyerin geht es um „das Tierwohl, die gesundheitlichen Aspekte und die Umwelt“. Ihr veganes kulinarisches Repertoire ist bekannt in der Stadt, sie gibt Kurse im Familienzentrum St. Josef und sie engagiert sich für Tiere. So auch mit dem Stand beim Feierabendmarkt. Den kompletten Erlös von 345 Euro spendeten sie und ihre Mitstreiterinnen an den Wohlfühlhof von Hans-Peter Zeh in Niedersonthofen, einem Ortsteil von Waltenhofen. „Über den Hof habe ich in der Lokalzeitung vor einiger Zeit gelesen und fand es toll, dass dort ehemaligen Milchkühen ein artgerechtes, friedvolles und leidfreies Leben ermöglicht wird“, erzählt Hadwiger.

Der Wohlfühlhof Zeh wurde 2014 von Hans-Peter Zeh gegründet. Ursprünglich war der Hof ein landwirtschaftlicher Milchbetrieb, den Zeh von seinem Vater übernahm. Die Haltung von Nutztieren machte ihm Zeit seines Lebens zu schaffen und er entschied sich, aus dem Geschäft auszusteigen.